Si separano le strade della Campi Reali Cantù e di coach Zingoni

Dopo cinque stagioni si separano le strade della Campi Reali Cantù e di coach Alessio Zingoni.

Il tecnico toscano, arrivato sulla panchina canturina come vice di coach Matteo Battocchio nell’estate del 2021, ha concluso la sua esperienza all’ombra del campanile di San Paolo dopo più di 100 panchine nella seconda serie nazionale. Inoltre, è stato direttore tecnico del Settore Giovanile della società del presidente Ambrogio Molteni, dando nuova linfa e attirando sempre più ragazzi nelle formazioni delle varie età.

Commoventi le parole di coach Zingoni

“La Libertas è stata il posto dove ho realizzato tre sogni: fare un’esperienza da allenatore lontano da casa, dirigere un settore giovanile e allenare da primo allenatore in serie A. Tutti e tre sogni inseriti nel famoso cassetto, da quando ho preso il primo patentino di allenatore a 18 anni. Per questo mi sento di ringraziare Ambrogio e il resto della proprietà per le enormi possibilità. Qui mi sono sentito a casa e ho realizzato altri sogni, probabilmente inaspettati: riuscire a trasmettere un metodo di lavoro, e legarmi umanamente a persone in maniera forte e trasversale rispetto al campo. Credo di poter ammettere in maniera oggettiva che nessuno in questi cinque anni abbia lavorato più tempo del sottoscritto per cercare di migliorare il posto che mi ha accolto, e allo stesso tempo la delusione personale di non essere riuscito a portare a casa un obiettivo complicato in quest’ultima stagione è grande.S e non ci fossero stati Mau, Patty, Tete…grande Tete, Fulvio, Lau, Marco, Doc, AleDiral, AleRiva, Bietto, Angelo, Francesca, FraCrippa, Figi, Giulia, Ari, Ricky, Barbara, Linda (scusate se dimentico qualcuno), e tutti i giocatori che ho allenato, non sarei stato così libero e sereno nel lavorare mattina, pomeriggio, sera e notte con le mie idee. Da domani sarete i miei primi avversari: vi auguro il meglio… tranne che nelle partite contro di me. A presto Cantù”