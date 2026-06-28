Si torna a correre alla «TriPass al Rocul»

Anche quest’anno a Cantù torna la «TriPass al Rocul». Tutto pronto per quella che sarà la 49esima edizione di una manifestazione ormai ben radicata nel canturino e dintorni. Organizzata dall’Asd Canturina Polisportiva San Marco, «TriPass al Rocul» è un evento podistico ludico-motorio aperto a tutti.

L’evento

La data da appuntarsi è quella del 5 luglio, con partenza dal campo sportivo di via degli Arconi. Sarà possibile, per i più mattinieri, partire alle 7.30, mentre chi vorrà prenderla con calma potrà cominciare la corsa fino alle 9. Anche l’arrivo si troverà in via Arconi. Diversi i percorsi previsti, di varia lunghezza e difficoltà. Il percorso più breve misura 6 chilometri ed è il classico percorso del Roccolo, adatto a tutti o quasi. Leggermente più impegnative invece le distanze intermedie, da 10 o 13 chilometri. Decisamente allenati invece dovranno essere coloro che affronteranno la 17 o addirittura la 21 chilometri. I vari percorsi sono completamente immersi nel verde. Su di essi sono disseminate capanne e roccoli – cinque in totale – ma anche cascine una volta importanti e oggi disabitate. Tanta natura poi, con prati, boschi, rogge e torrenti, con Santa Naga, a Fecchio, che è il perfetto e più conosciuto esempio di questo tipo di paesaggi. Il percorso della 6 chilometri arriverà fino a Intimiano prima di tornare verso Cantù, con il passaggio dal Roccolo, da Cascina San Giuliano, nei pressi della quale si trova il punto ristoro, e dalle Cascine San Marco. Da lì si tornerà verso la città e verso il traguardo. Il percorso della 10 km, invece, dopo Cascina San Giuliano, andrà verso Fecchio, passando dai prati di Santa Naga e arrivando al torrente Robbia. Poi Cascina Varenna, con un altro ristoro, la Prea Picada e la risalita alla Cascina di Mattia, con il terzo punto ristoro. Poi il passaggio dal centro di Fecchio e il ritorno a via Arconi. La 13 chilometri è simile alla 10, con qualche deviazione in più nei sentieri tra Cantù, Fecchio e Alzate Brianza. Molto più impegnativa la 17 chilometri come detto, che andrà fino ad Alzate, al santuario della Madonna, e aggiungerà poi un anello intorno a Cascina Varenna. Infine la 21 chilometri. Dopo Cascina Varenna in questo caso si scenderà fino alla frazione Giovanico di Vighizzolo, per una prova ancora più sfidante.

Le iscrizioni

Le iscrizioni saranno aperte per i gruppi fino a sabato 4 luglio alle 14. Per i singoli partecipanti invece sarà possibile iscriversi fino a domenica 5 alle 9. L’iscrizione base costerà 4 euro per i soci Fiasp e 5 euro per i non soci, che diventeranno rispettivamente 7 e 8 in caso di volontà di ricevere un dono promozionale. I primi 500 iscritti riceveranno in omaggio due salamini offerti dal salumificio Baldo, mentre il trofeo Punto Running andrà al gruppo più numeroso, che, così come tutti i primi 15 gruppi per numero, riceverà in omaggio anche un cesto gastronomico. I riferimenti sono il numero di telefono del responsabile iscrizioni Pier Mario Frigerio, 333.7570607, o la mail canturinasanmarco@gmail.com. Anche per richiedere ulteriori informazioni sarà possibile rivolgersi allo stesso contatto. L’evento, omologato per il concorso provinciale «Paesaggi Lariani», gode del patrocinio comunale, in particolare dell’assessorato allo Sport del Comune di Cantù. Non resta dunque che iscriversi per una domenica mattina diversa dalle altre, caratterizzato dall’unione di sport, ambiente e divertimento.