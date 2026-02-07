Simone Anzani tedoforo alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici

Simone Anzani Tedoforo d’eccezione alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026.

Anzani tedoforo d’eccezione

Venerdì 6 febbraio lo stadio “San Siro” ha accolto la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026. Alla presenza della più alta carica dello Stato, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Governo, della premier Giorgia Meloni, di artisti e istituzioni, le 42 delegazioni di atleti provenienti da tutto il mondo hanno sfilato. E lo hanno fatto contemporaneamente da Milano, Cortina, Predazzo e Livigno.

Dopo uno spettacolo di luci, colori, esibizioni richiamanti la pace e i valori olimpici, a vestire i panni da tedoforo per il passaggio della Fiamma Olimpica e l’accensione del braciere, sono stati i campioni del mondo di Volley della Nazionale italiana femminile e della Nazionale italiana maschile. Presente con la divisa Simone Anzani, campione originario di Bizzarone, insieme ai compagni Simone Giannelli e Luca Porro.

“Un onore che porterò sempre con me”

Queste le parole di Simone Anzani condivise sui social: “Un onore che porterò sempre con me. Essere tedoforo alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 é stato un momento carico di emozione, orgoglio e responsabilità. La Fiamma Olimpica non è solo un simbolo: rappresenta valori, sacrificio, sogni e il percorso di chi crede nello sport come linguaggio universale. Camminare con il Fuoco Olimpico é stato come camminare dentro una storia più grande di me. Grazie a chi ha reso possibile questa emozione così intensa e indimenticabile”.