Simone Giuliano sul tetto del mondo

Il campiome

L’ atleta del Cao Team Karate Cermenate, 16 anni, ha trionfato in occasione della Coppa del mondo giovanile in Croazia

E' un giovane di Cermenate il karateka che è riuscito a salire sul tetto del mondo. Si tratta di Simone Giuliano.

Campione nella Youth League

Classe 2009, indossa da tempo la maglia del Cao Team Karate Cermenate, presieduto da Davide Colombo, che ricopre anche la carica di direttore tecnico. Trecento gli atleti che domenica, hanno raggiunto Porec. In Croazia il giovane karateka si è aggiudicato la "Youth League".

Simone Giuliano è già campione Italiano e atleta della Nazionale Italiana di Karate. Ora ha vinto l'oro alla Coppa del Mondo Giovanile. Il karateka ha iniziato a praticare il karate a 5 anni sotto la guida di Davide Colombo, che gli ha insegnato tecniche e bravura fino ad accompagnarlo, negli anni, sui gradini più alti dl podio. Simone ha ottenuto già diverse medaglie al campionato italiano; un bronzo alla Youth League di Venezia e domenica si è aggiudicato un altro oro per l'Italia nella categoria Under 16.

La competizione

Spiega il coach Colombo:

"Ha battuto, in sequenza, Slovacchia, Turchia, Ucraina, Hong Kong e Ucraina. In finale ha gareggiato contro l'atleta della Slovacchia e ha vinto con un 4 a 2".

Ottimi risultati anche per Elisa Cattaneo

Bene anche per Elisa Cattaneo che ha gareggiato in sette incontri concludendo con un 5° posto. Precisa il coach:

"L'ultimo incontro è finito 8 a 11 per l'atleta Polacca con cui Elisa ha gareggiato".

Ha ricevuto una menzione anche Giada Moroni , che ha chiuso con un 9° posto nell'Under16 femminile.

Il ritiro nazionale

Il Cao però, non ha alcuna intenzione di fermarsi:

"Il prossimo appuntamento è il ritiro con la Nazionale Italiana al Villaggio Italia – ci saremo poi nella prima gara post pausa estiva: l'Open League".

I risultati raggiunti fino adesso dagli allievi del Cao Karate Team Cermenate sono tanti molto significativi. Di sicuro a settembre, all'inizio della stazione agonistica, partiranno tutti molto motivati ​​e allenati in modo da raggiungere successi sempre più significativi. E viste le premesse, non sarà difficile.