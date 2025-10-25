Sinner rinuncia alla Coppa Davis, il sindaco di Bizzarone non ci sta e accende la discussione

Jannik Sinner ha rinunciato a giocare alla Coppa Davis, tra pareri contrari e favorevoli, anche il sindaco di Bizzarone si è esposto sui social.

Sinner? “E’ delicato”

Ormai è una notizia assodata: il campione di tennis Jannik Sinner ha rinunciato e non parteciperà alla Coppa Davis 2025, la massima competizione mondiale a squadre nazionali del tennis maschile (di cui l’Italia è detentore). Motivazioni personali o professionali, a qualcuno non è andata proprio giù. A esporsi, in modo chiaro, sulla sua pagina Facebook, è stato il sindaco di Bizzarone Guido Bertocchi: “C’è chi ha dato tutto per la maglia della nazionale. Noi a Bizzarone ne abbiamo un esempio, ma ce ne sono stati e ce ne sono tanti… Poi c’è lui, pel di carota… no a sei giorni (6!!!) con la maglia azzurra in Davis per di più giocata in Italia. Si deve riposare… E’ delicato… Sin troppo facile ricordarne le polemiche sulle origini (sbagliando) o sulla residenza, però certo chi si sente italiano ragiona e decide diversamente… Un campione (certo) che non mi è mai piaciuto e che da oggi mi piace ancora meno….”.

“A Bizzarone un esempio”

Di certo il primo cittadino ha una posizione chiara in merito alla decisione di “pel di carota” e, tra le parole scritte, emerge il riferimento a un campione d’esempio del paese, Bizzarone. Potrebbe trattarsi di Simone Anzani, campione del mondo con la maglia della Nazionale ai mondiali di pallavolo 2025 delle Filippine. Certamente, non un unico riferimento netto e chiaro, ma una riflessione che fa nascere un confronto anche sulla decisione di Sinner.

E voi, cosa ne pensate?