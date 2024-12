Sold out per l'NBA Basketball school: ha fatto canestro a Casnate

Un vero e proprio successo l’evento che ha visto in campo giovani per allenarsi in stile NBA.

Il sogno NBA

Un evento unico doveva essere e di fatto lo è stato, quello che è andato in scena lo scorso weekend al Palasampietro di Casnate con Bernate. Il palazzetto lariano, infatti, ha ospitato l’NBA Basketball School che ha fatto tappa nella nostra provincia con i suoi allenamenti a stelle e strisce. Un successone per l’evento ospitato dalla Pol. Comense e che ha fatto registrare il sold out con più di 70 atleti e atlete, non solo lariani, che hanno potuto partecipare a ben tre ore di allenamenti in stile NBA, tenuti da coach Paulo Rives, ex nazionale brasiliano ed ex giocatore di Minnesota, ora coach delle giovanili del Bayern Monaco. Due le sessioni di allenamenti da 90' ciascuno e divisi in due categorie: ALL-STAR per i nati dal 2009 - 2012 e a seguire i ROOKIE nati dal 2013 al 2017. Tutti i giovani partecipanti hanno potuto apprendere e provare le tecniche di allenamento ad alta intensità delle giovanili americane.

Soddisfazione per Guido Corti

Molto soddisfatto anche il Presidente della Pol. Comense Guido Corti presente e fautore all’evento: "Come promesso a fine della scorsa stagione, stiamo cercando di dare il meglio ai nostri atleti e abbiamo portato l’NBA a casa nostra. La speranza è che questa mentalità e attitudine non sia solo limitata all’evento ma si possa replicare anche durante gli allenamenti stagionali". Nel corso della giornata il palazzetto di Casnate ha ospitato anche altri due appuntamenti speciali: in mattinata la partita di campionato Fisdir tra Siamo Tutti Special People Como e Starlight Valmadrera mentre in serata il raduno delle campionesse della Nazionale Over 45 femminile Italiana in preparazione ai Mondiali di categoria.