Solo due squadre lariane Erba e Rovello tra le aventi diritto in DR1 2024/25

Minimo storico per le portacolori lariane, per ora e salvo eventuali ripescaggi, nell'elenco delle società aventi diritto a partecipare al campionato di basket di Divisione Regionale 1 per la stagione 2024/25.

Le liste

Nella lista pubblicata in queste ore dal comitato Fip Lombardo infatti fanno parte solo Le Bocce Erba (nuovo coach Corrado Bocciarelli) il Rovello Porro (coach confermato Luca Rossini), retrocesso dalla serie C. Come detto però non sono esclusi ripescaggi: alla finestra potrebbero esserci per esempio il GS Villa Guardia e l'Indipendente Appiano Gentile. Cucciago invece ha già fatto sapere che, dopo la retrocessione dell'ultima stagione, ripartirà dalla Divisione Regionale 2 con il nuovo coach Andrea Bernasconi.

Elenco delle società aventi diritto DR1

000316 A.S.DIL. LEONE XIII MILANO

000329 A.S.D. CSA AGRATE BRIANZA

000457 A.S.DIL. BASKET P.O.S.A.L. SESTO SAN GIOVANNI

000464 ASD BASKET CLUB ARLUNESE

000522 A. DIL. BASKET CORSICO

000814 A.DIL. PALL. RAG. S.PIO X MILANO

000876 A.S.DIL. MORBEGNO 70

001007 ASD POL. DI. PO. SEZ. PALL. VIMERCATE

001100 A.S.D. G.S. S A S PELLICO - VEROLANUOVA

001946 ASD G.S.VEROLESE BASKET - VEROLANUOVA

002427 GS BK PADERNO DUGNANO A.s. dil

002449 A.S.D. CISTELLUM BASKET CISLAGO

002874 A.DIL. BASKET BIASSONO

002996 POL. RONDINELLA A.S.D. 1955 - SESTO SAN GIOVANNI

003146 S.S. DIL. EXCELSIOR BERGAMO

003282 ASD C.S.C. BK CUSANO MILANINO

005415 A.S.D. TAZIO MAGNI - GUSSOLA

005424 ASA A.S.DIL. CINISELLO BALSAMO

006560 POL. ARDOR A.S.D. BOLLATE

007661 CASA DELLA GIOVENTU' A.S.D. ERBA

012575 Basket Seregno A.S.D.

012588 ASD ARDENS BASKET SEDRIANO

015876 A.DIL. CARPE DIEM BASKET CALOLZIOCORTE

016339 A.S.D. PALLACANESTRO TROMELLO

016366 A.S.D. TEAM 86 BK VILLASANTA

018045 BASKET MASTINI ASD TURBIGO

025656 VIRTUS A.S.D. LUINO

030587 A.S.D. G.S. GIOVANILE CIVATESE

035321 asd BASKET NIBIONNO

036137 A.S.D. BASKET ROVELLO PORRO

036456 SPORTLANDIA TRADATE A.S.D.

039082 A.S.D. VIADANA BASKET

042032 SCUOLA BASKET TREVIGLIO A.DIL.

047882 ASD CBC SHOW CAMP BASKETSCHOOL CORBETTA

051623 A.S.D. BASKETOWN MILANO

052489 A.S.D. RIVER BASKET ORZINUOVI

052737 POLISPORTIVA GAREGNANO 1976 ASD APS MILANO

054044 MILANO3 BASIGLIO

054920 PALL. MONTECLARENSE - MONTICHIARI

054943 POB BINZAGO 2017 - CESANO MADERNO

055514 MI GAMES - MILANO