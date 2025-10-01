Sono 13 le squadre lariane al via nel campionato regionale Under19 maschile

Saranno 13 le squadre lariane che parteciperanno al campionato regionale di basket maschile Under19.
Tredici portacolori lariane nel campionato regionale U19 maschile
Il Comitato Fip Lombardia ha diramato la composizione dei 30 gironcini della prima fase del campionato 2025/26 e ha inserito 4 squadre nostrane nel girone O (Figino, Leopandrillo, Cabiate e S. Ambrogio Mariano), sei nel girone P ( due di Erba, Cucciago Bulls, Albavilla, Alebbio Como e Tavernerio) e tre nel girone Q (Villa Guardia, Virtus Cermenate e ABC Lomazzo). Ora si attende di conoscere il calendario della prima fase.
Girone O
006237 BASKET COSTA ROSSO – COSTA MASNAGA (LECCO)
023197 PALL. FIGINO – FIGINO SERENZA (COMO)
052907 F.B. LEOPANDRILLO 2011 CANTU” – CANTU’ (COMO)
006237 BASKET COSTA BIANCO – COSTA MASNAGA (LECCO)
030507 PALLACANESTRO CABIATE – CABIATE (COMO)
008782 S.AMBROGIO MARIANO – MARIANO COMENSE (COMO)
Girone P
007661 CASA DELLA GIOVENTU’ ERBA “BIANCA” – ERBA (COMO)
054978 BLACKCOURTH BK CUCCIAGO BULLS – CUCCIAGO (COMO)
001604 Pallacanestro Albavilla – ALBAVILLA (COMO)
007661 CASA DELLA GIOVENTU’ ERBA “GRANATA” – ERBA (COMO)
006582 U.S. Alebbio 1954 – COMO (COMO)
007045 lario frigo Basket Tavernerio – TAVERNERIO (COMO)
Girone Q
002986 VILLAGUARDIA – VILLA GUARDIA (COMO)
000467 BASKET VENEGONO – VENEGONO SUPERIORE (VARESE)
002406 PALL. CERMENATE – CERMENATE (COMO)
002449 CISTELLUM CISLAGO – CISLAGO (VARESE)
001121 ROBUR SARONNO – SARONNO (VARESE)
006236 ABC PALLACANESTRO LOMAZZO – LOMAZZO (COMO)
Gli altri gironi lombardi
Girone A
056194 NUOVO BK CASALASCO ACADEMY ROSSO – PIADENA DRIZZONA (CREMONA)
056194 NUOVO BK CASALASCO ACADEMY VERDE – PIADENA DRIZZONA (CREMONA)
002870 BASKET SUSTINENTE – SUSTINENTE (MANTOVA)
039082 VIADANA BASKET – VIADANA (MANTOVA)
027457 Eco Fotolvoltaico SANSEBASKET CREMONA – CREMONA (CREMONA)
054931 PQBASKET QUISTELLO – PEGOGNAGA (MANTOVA)
Girone B
023163 MAZZOLENI PIZZIGHETTONE BIANCA – PIZZIGHETTONE (CREMONA)
052133 ABC BK CREMA 010 – CREMA (CREMONA)
050076 GILBERTINA SORESINA – SORESINA (CREMONA)
047869 JU.VI. CREMONA BASKET 1952 – CREMONA (CREMONA)
023163 BK TEAM 1995 PIZZIGHETTONE BLU – PIZZIGHETTONE (CREMONA)
001100 S A S PELLICO VEROLANUOVA – VEROLANUOVA (BRESCIA)
Girone C
008767 Basket Piu’ Rezzato – REZZATO (BRESCIA)
050972 VIRTUS DESENZANO – DESENZANO DEL GARDA (BRESCIA)
005397 BASKET AQUILE LONATO – LONATO DEL GARDA (BRESCIA)
050518 POL. VOBARNO – VOBARNO (BRESCIA)
054920 Pallacanestro Monteclarense – MONTICHIARI (BRESCIA)
044391 AMICO BASKET – CARPENEDOLO (BRESCIA)
Girone D
050772 G.S.O. BASKET SERENO – BRESCIA (BRESCIA)
055917 PALLACANESTRO CREMA ROSA – CREMA (CREMONA)
055917 PALLACANESTRO CREMA NERA – CREMA (CREMONA)
014115 PALL. ORZINUOVI – ORZINUOVI (BRESCIA)
001011 Evoluzione 1969 Ghedi – GHEDI (BRESCIA)
054508 TRENZANO BASKET – TRENZANO (BRESCIA)
Girone E
027487 G.S.A. SAREZZO – SAREZZO (BRESCIA)
050925 PALLACANESTRO BRESCIA – BRESCIA (BRESCIA)
003437 BASKET ISEO – ISEO (BRESCIA)
056139 VALGARZA BASKET NAVE – NAVE (BRESCIA)
006563 PALL. GARDONESE – GARDONE VAL TROMPIA (BRESCIA)
Girone F
033012 CUS BRESCIA BIANCA – BRESCIA (BRESCIA)
050409 LIONS BASKET SCHOOL BRESCIA – BRESCIA (BRESCIA)
014157 CXO OSPITALETTO – OSPITALETTO (BRESCIA)
007064 BRESCIA BK RONCADELLE – RONCADELLE (BRESCIA)
033012 CUS BRESCIA BLU – BRESCIA (BRESCIA)
002435 BASKET CHIARI – CHIARI (BRESCIA)
Girone G
050633 POL. LA TORRE – TORRE BOLDONE (BERGAMO)
035346 SCANZOROSCIATE – SCANZOROSCIATE (BERGAMO)
050774 PALL. PALOSCO – PALOSCO (BERGAMO)
050665 ALTO SEBINO PISOGNE – COSTA VOLPINO (BERGAMO)
039076 SEBINO BASKET VILLONGO – SARNICO (BERGAMO)
003147 MONTELLO SERIANA BK 75 – NEMBRO (BERGAMO)
Girone H
054926 CISERANO BASKET – CISERANO (BERGAMO)
038595 AZZANESE STEZZANO NERO – AZZANO SAN PAOLO (BERGAMO)
038595 AZZANESE STEZZANO BLU – AZZANO SAN PAOLO (BERGAMO)
051321 ROMANO BASKET – ROMANO DI LOMBARDIA (BERGAMO)
000518 BASKET VERDELLO – VERDELLO (BERGAMO)
042032 SCUOLA BASKET TREVIGLIO – TREVIGLIO (BERGAMO)
Girone I
003146 EXCELSIOR BERGAMO – BERGAMO (BERGAMO)
008746 S.PELLEGRINO BASKET – SAN PELLEGRINO TERME (BERGAMO)
042055 LUSSANA BERGAMO – BERGAMO (BERGAMO)
025621 VIRTUS PALL. GORLE – GORLE (BERGAMO)
054452 U.S.V.S. Basket Bergamo – BERGAMO (BERGAMO)
003762 ALMENNO BASKET – ALMENNO SAN SALVATORE (BERGAMO)
Girone J
050371 PALAVAL BASKET 2004 – PALADINA (BERGAMO)
018030 TREVIOLO BASKET – TREVIOLO (BERGAMO)
050093 B3 BASKET MAPELLO azzurro – AMBIVERE (BERGAMO)
004532 GRUPPO SPORTIVO BONATE – BONATE SOTTO (BERGAMO)
044486 POL. CALUSCHESE – CALUSCO D’ADDA (BERGAMO)
050093 B3 BASKET MAPELLO arancio – AMBIVERE (BERGAMO)
Girone K
036427 NUOVA PALL. OLGINATE BIANCA – OLGINATE (LECCO)
000876 MORBEGNO 70 – MORBEGNO (SONDRIO)
036427 NUOVA PALL. OLGINATE BLU – OLGINATE (LECCO)
000927 BASKET LECCO – LECCO (LECCO)
001820 SPORTIVA SONDRIO – SONDRIO (SONDRIO)
003469 ARS ROVAGNATE – LA VALLETTA BRIANZA (LECCO)
Girone L
001094 PALL. LISSONE – LISSONE (MONZA BRIANZA)
001007 DI. PO. VIMERCATE Bianco – VIMERCATE (MONZA BRIANZA)
000840 STARCH NINO RONCO ORNAGO – ORNAGO (MONZA BRIANZA)
050599 PALL. AURORA 1966 TREZZO – TREZZO SULL’ADDA (MILANO)
001007 DI. PO. VIMERCATE Verde – VIMERCATE (MONZA BRIANZA)
000329 CSA AGRATE BRIANZA – AGRATE BRIANZA (MONZA BRIANZA)
Girone M
000233 POL. VAREDO – VAREDO (MONZA BRIANZA)
001856 RIPRESS U.S.S.A NOVA – NOVA MILANESE (MONZA BRIANZA)
052550 FORTI E LIBERI MONZA 1878 – MONZA (MONZA BRIANZA)
054457 SANFRU BASKET MONZA – MONZA (MONZA BRIANZA)
002995 GERARDIANA MONZA – MONZA (MONZA BRIANZA)
Girone N
012575 Basket Seregno Bianca – SEREGNO (MONZA BRIANZA)
012575 Basket Seregno Blu – SEREGNO (MONZA BRIANZA)
003224 BASKET ROBBIANO – GIUSSANO (MONZA BRIANZA)
028157 MASTERS CARATE – CARATE BRIANZA (MONZA BRIANZA)
054943 POB Binzago 2017 – CESANO MADERNO (MONZA BRIANZA)
000105 PALLACANESTRO CANTU’ – CANTU’ (COMO)
Girone R
007707 VALCERESIO ARCISATE – ARCISATE (VARESE)
007137 PALL. LAVENO VALCUVIA – LAVENO-MOMBELLO (VARESE)
052185 7 LAGHI – AZZATE – AZZATE (VARESE)
000109 ROBUR ET FIDES VARESE – VARESE (VARESE)
047832 LA SPORTIVA GAVIRATE – GAVIRATE (VARESE)
025666 7 LAGHI GAZZADA – GAZZADA SCHIANNO (VARESE)
Girone S
055894 PROGETTO MA.GO – OLGIATE OLONA (VARESE)
004575 BASKET CASSANO MAGNAGO – CASSANO MAGNAGO (VARESE)
010542 POL. DAVERIO – DAVERIO (VARESE)
010640 CUORICINO CARDANO – CARDANO AL CAMPO (VARESE)
028112 MALNATE BASKETBALL – MALNATE (VARESE)
Girone T
035361 BASKET PARABIAGO – PARABIAGO (MILANO)
000466 SANGIORGESE BASKET – SAN GIORGIO SU LEGNANO (MILANO)
052146 ACCADEMIA BK ALTOM. – LEGNANO (MILANO)
002822 BASKET LONATE – LONATE POZZOLO (VARESE)
051831 CMB ALTOMILANESE – SAN GIORGIO SU LEGNANO (MILANO)
055688 LEGNANO KNIGHTS BASKET CLUB – LEGNANO (MILANO)
Girone U
047882 CBC BASKETSCHOOL CORBETTA – CORBETTA (MILANO)
052716 PALL. MAGENTA – MAGENTA (MILANO)
000464 BASKET CLUB ARLUNESE – ARLUNO (MILANO)
012588 ARDENS SEDRIANO – SEDRIANO (MILANO)
056100 LEVEL UP BASKET PROGRAM – TURBIGO (MILANO)
Girone V
030576 VIRTUS MORTARA AZZURRO – MORTARA (PAVIA)
051223 NUOVA OLYMPIA VOGHERA – VOGHERA (PAVIA)
052423 VIRTUS CASTEGGIO – CASTEGGIO (PAVIA)
042009 NUOVA PALL.VIGEVANO1955 – VIGEVANO (PAVIA)
055762 NOW BASKETBALL ACADEMY PARONA – VIGEVANO (PAVIA)
030576 VIRTUS MORTARA BIANCO – MORTARA (PAVIA)
Girone W
006279 SANMAURENSE PAVIA – PAVIA (PAVIA)
051567 VISMARA MILANO – MILANO (MILANO)
002617 VIRTUS BASKET BINASCO – BINASCO (MILANO)
052424 HERE YOU CAN – PAVIA (PAVIA)
000454 G.S.Q.S.A. MILANO – MILANO (MILANO)
Girone X
018157 CM BASKET 84 CASSINA – CASSINA DE’ PECCHI (MILANO)
054826 Centri Olimpia Cologno M.se – COLOGNO MONZESE (MILANO)
045310 BASKET VIGNATE – VIGNATE (MILANO)
000520 NUOVA ARGENTIA GORGONZOLA – GORGONZOLA (MILANO)
001520 BASKET PIOLTELLO – PIOLTELLO (MILANO)
Girone Y
051641 PALL. BOLLATE GOSS – BOLLATE (MILANO)
000839 O.SA.L. NOVATE – NOVATE MILANESE (MILANO)
023185 BASKET BRUSUGLIO – CORMANO (MILANO)
000841 VICTOR RHO – RHO (MILANO)
006560 ARDOR BOLLATE – BOLLATE (MILANO)
000455 CMB RHO – RHO (MILANO)
Girone Z
003282 C.S.C. BK CUSANO MILANINO – CUSANO MILANINO (MILANO)
005424 ASA CINISELLO – CINISELLO BALSAMO (MILANO)
002427 GS BK PADERNO DUGNANO – PADERNO DUGNANO (MILANO)
000106 PALL. MILANO 1958 – MILANO (MILANO)
002996 RONDINELLA 1955 SESTO – SESTO SAN GIOVANNI (MILANO)
010588 AZZURRI NIGUARDESE MILANO – MILANO (MILANO)
Girone A1
054938 BASKET TEAM PAULLO 2.0 – PAULLO (MILANO)
041112 KOR SAN GIULIANO – SAN GIULIANO MILANESE (MILANO)
006217 BASKET LODI – LODI (LODI)
036193 Boxengo META 2000 – SAN DONATO MILANESE (MILANO)
055950 VIDARDO BASKET – CASTIRAGA VIDARDO (LODI)
Girone A2
009139 TUMMINELLI MILANO BIANCO – MILANO (MILANO)
052480 CITTA’ DI OPERA – OPERA (MILANO)
017132 OSCOM MILANO3 BASIGLIO – BASIGLIO (MILANO)
007148 EBRO MILANO – MILANO (MILANO)
001212 BASKET ROZZANO – ROZZANO (MILANO)
009139 TUMMINELLI MILANO BLU – MILANO (MILANO)
Girone A3
052158 SAN CARLO SPORT MILANO – MILANO (MILANO)
000522 EDILPLUS BASKET CORSICO – CORSICO (MILANO)
000814 Velasca Milano S.Pio X MIlano – MILANO (MILANO)
000318 CANOTTIERI MILANO – MILANO (MILANO)
052457 ARZAGA SPORT MILANO – MILANO (MILANO)
007724 C R A C BIONICS BUCCINASCO – BUCCINASCO (MILANO)
Girone A4
000316 LEONE XIII MILANO – MILANO (MILANO)
051623 BASKETOWN MILANO BLU – MILANO (MILANO)
051623 BASKETOWN MILANO ROSSO – MILANO (MILANO)
000321 SOCIAL O.S.A. MILANO – MILANO (MILANO)
046273 SETTIMO BASKET – SETTIMO MILANESE (MILANO)
052737 POL. GAREGNANO – MILANO (MILANO)