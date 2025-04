Sorride Figino che doma Cavaria, piange Villa Guardia al terzo stop di fila con Busto

Bilancio in parità per le squadre lariane nelle gare giocate ieri sera per il 10° turno di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2.

Due facce della medaglia

Chi sorride è l'Anor Figino che ieri è tornata al successo a domicilio superando di slancio il Cavaria e tornando così al secondo posto. Meno bene invece è andata al GS Villa Guardia che in casa ha incassato il terzo ko di fila contro Busto Arsizio che lo aggancia in classifica e allunga la sua striscia negativa. Domani posticipi domenicali per i Cucciago Bulls che ospiteranno il Laveno e per la Kaire Sport Lurate Caccivio di scena sul campo del fanalino di coda Lonate Pozzolo per continuare a scalare la classifica.

Programma del 10° turno di ritorno del girone G

Giovedì 3 aprile ore 21.15 Antoniana Como-Gavirate 72-88; venerdì 4 Daverio-Malnate 79-69, ore 21.15 Figino-Cavaria 64-48, Bosto-Cassano Magnago 64-72, ore 21.30 Villa Guardia-Busto Arsizio 56-74; domenica 6 ore 18 Cucciago Bulls-Laveno; ore 18 Lonate Pozzolo-Kaire Sprot Lurate Caccivio.

La classifica aggiornata del girone G, DR2

Daverio 44; Laveno, Figino 30; Bosto 28; Villa Guardia, Malnate, Busto Arsizio 26; Cassano Magnago 24; Cavaria, Gavirate 18; Antoniana Como, Kaire Sport Lurate Caccivio 14; Cucciago Bulls 12; Lonate Pozzolo 8.