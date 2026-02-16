Sorridono solo Bulgaro e Real San Fermo: i risultati della domenica

Dalla Prima alla Terza: ecco tutti i risultati della domenica delle compagini dell’Olgiatese.

I risultati della domenica

Prima categoria: pari nel derby tra Cassina e Itala

Girone A – Termina a reti bianche la gara di Cassina Rizzardi tra i gialloblù e l’Itala: nerostellati ora quinti a 39 punti, la squadra di mister Flavio Saturno è invece dodicesima a 23. La Cdg Veniano lotta ma deve arrendersi ad Arcisate contro la Valceresio (5-3): è quarta a quota 39. Finisce in parità anche la sfida salvezza di Ronago tra la For Soccer e l’Aurora Montano (2-2): blugranata quartultimi a 21 punti, gialloverdi penultimi a 14.

Seconda categoria: vittoria al fotofinish per il Bulgaro

Girone G – A Bulgarograsso partita dalle mille emozioni: la spuntano i padroni di casa, che superano 3-2 il Tavernola all’ultimo secondo grazie al gol di Lorenzo Gatti e si portano a sole cinque lunghezze dalla capolista Olimpia Cadorago, con lo scontro diretto ancora da giocare. Cade invece dopo sei successi di fila la Guanzatese (2-0 contro il Serenza Carroccio): è ora settima a 31 punti, -1 dalla zona playoff. Pareggio per il Cda Cavallasca sul campo dell’Atletico Lomazzo (3-3): ottavo a 30 punti.

Girone X – Pesanti ko per Uggiatese e Concagnese, battute 4-0 rispettivamente da Bosto e Valcuviana. Gialloblù quartultimi a 23 punti, biancoblù ultimi a 10.

Terza categoria: torna a vincere il Real San Fermo

Girone A – Il Real San Fermo torna a esultare: Carimate superato 2-1. Neroverdi sempre terzultimi a 17 punti.