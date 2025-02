Sorridono solo Villa Guardia e Figino a segno e seconde a braccetto

Nel weekend si sono giocate tutte le partite del 2° turno di ritorno del Girone Ovest A del campionato di Divisione Regionale 2.

Le gare

Copertina meritata per il Figino che è andato a vincere il big match d'alta quota sul campo del Bosto confermandosi al secondo posto in compagnia del Villa Guardia che ha rispettato il pronostico regolando in casa il fanalino di coda Lonate Pozzolo. Niente da fare invece per Lurate Caccivio battuto a domicilio dal Laveno e dai Cucciago Bulls caduti di misura a Gavirate. Pesante ko invece per l'Antoniana Como travolta sul campo della capolista Daverio.

Il cartellone del 15° turno, 2° di ritorno girone Ovest A

Venerdì 7 febbraio Daverio-Antoniana 95-43, Malnate-Cassano74-56, Busto-Cavaria 61-69, Bosto-Figino 64-71, Gavirate-Cucciago 66-60, Villa Guardia-Lonate 78-58, Kaire Sport Lurate-Laveno 65-76.

La classifica aggiornata girone Ovest A, DR2

Daverio 28;Figino, Villa Guardia 22; Bosto, Laveno 20; Malnate 16; Busto Arsizio, Gavirate, 14; Antoniana Como, Cassano Magnago 12; Cavaria 10; Kaire Lurate Caccivio 8; Cucciago, Lonate Pozzolo 6.

Il cartellone del 16° turno, 3° di ritorno girone Ovest A

Giovedì 13 febbraio Laveno-Gavirate, venerdì 14 Daverio-Lonate, Malnate-Busto Arsizio, ore 21.15 Figino-Antoniana, Cavaria-Kaire Sport Lurate Caccivio, Cassano Magnago-Villa Guardia, domenica 16 ore 18 Cucciago-Bosto.