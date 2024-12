Sotto l'albero il Cermenate trova la terza sconfitta consecutiva, battuta da Milanotre

Sotto l'albero di Natale la Virtus Cermenate ha trovato una poco gradita sorpresa, la terza sconfitta consecutiva subita ieri sera a Basiglio in occasione del penultimo turno d'andata del campionato di serie C maschile. La squadra gialloblù diretta da coach Edoardo Pogliaghi dopo una prima parte di gara equilibrata ha dovuto arrendersi al Milanotre, tra le formazioni più in forma del girone D, che si è imposta in progressione per 79-68. Con questa sconfitta la Virtus è stata raggiunta in vetta dal Cerro che in virtù del successo nello scontro diretto è ora la nuova capolista del girone D. Ora il campionato di ferma per le festività e Cermenate tornerà in campo sabato 11 gennaio per l'ultimo turno d'andata quando riceverà Opera.

Il tabellino di Milanotre-Virtus Cermenate 79-68

Parziali 10-11, 41-37, 62-49

Milanotre Basket : Guidi Alessandro 23, Cinquepalmi Nicholas 22, Giocondo Giuseppe 15, Iacono Michael 6, Merlati Andrea 5, Colombo Marco 2, El Rawi Marco 2, Greco Giacomo 2, Chiesa Alessandro Carlo 2, Pedrocchi Andrea, Faoro Matteo, Bonora Fabio ne. All. Sandro.

Virtus Cermenate : Molin Leonardo 23, Clerici Matteo 11, Lakicevic Jovan 10, Verga Phuwin Simone 9, Lucchini Andrea 8, Lepri Jacopo 4, Giardini Samuele 2, Carioni Matteo 1, Cairoli Luca, Strambini Pietro, Camara Mamadou ne, Zorzi Federico ne. All. Pogliaghi.

Programma del 12° turno d’andata, girone D

Sabato 21 dicembre ore 18.30 Milanotre-Virtus Cermenate 79-68, Lissone-Bocconi 69-90, Fortitudo Busnago-Gorgonzola 91-82, Cerro-Novate 103-79, Varedo-Seregno 58-63, Pall. Milano-Settimo 79-57; domenica 22 Opera-Robur Somaglia.

Classifica girone D, serie C

Virtus Cermenate, Cerro 18; Pall. Milano, Bocconi, Milanotre 16; Lissone, Gorgonzola, Settimo, Busnago 12; Seregno 10; Robur Somaglia 8; Novate, Opera 6; Varedo 4.

Programma del 13° turno, ultimo d’andata, girone D

Sabato 11 gennaio ore 21 Cermenate-Opera, Settimo-Varedo, Robur Somaglia-Lissone, Seregno-Cerro, Bocconi-Pall. Milano, Gorgonzola-Milanotre, Novate-Busnago.