Sport Club Brianza al via nel 2020/21 settore giovanile, minibasket e Gioco Sport

Sport Club Brianza la società prepara la nuova stagione cestistica.

Sport Club Brianza il vivaio SCB apre le porte ai bambini/e nati/e dal 2015 al 2007

Lo Sport Club Brianza si è già messo in moto per preparare la stagione cestistica 2020/21 che lo vedrà impegnato su tre fronti settore giovanile (maschile e femminile), minibasket e gioco sport. La società del neo presidente Davide Zerboni è pronta ad aprire le sue porte a nuovi/e atlete a partire da settembre. Per informazioni è possibile rivolgersi al tel. 3297913643 (Fortunato) oppure consultare il sito ufficiale del club www.sportclubbrianza.it

Queste le categorie SCB per la stagione 2020/21

Under14 femminile nate 2007/08/09

Under14 maschile nati 2007

Under13 Fip nati 2008

Under13 Uis nati 2008/09

Minibasket

Aquilotti nati/e 2010

Aquilotti nati/e 2011

Scoiattoli nati/e 2012

Scoiattoli nati/e 2013

Pulcini nati/e 2014 (Corsi Gratis)

Gioco sport

Bambini/e nati/e 2015