Sport Club Brianza da oggi SCB torna in campo con i gruppi U15 e U14

Sport Club Brianza il settore giovanile del club brianzolo pronto per la nuova stagione.

Sport Club Brianza da settimana prossima poi partiranno anche tutti i corsi minibasket per i nati 2010-13, aspettando gli Open days

Il conto alla rovescia è ormai scaduto e l'attesa è finita in casa dello Sport Club Brianza che da oggi, martedì 7 settembre, riapre i battenti e torna in campo con il suo settore giovanile. Già perché da martedì 7 settembre inizia ufficialmente la stagione 2021-22 presso la Palestra Scuola Secondaria di Lipomo per la squadra Under15 maschile (2007/08) e per la squadra U14 maschile (2008/09) entrambe dirette da coach Jonathan Morini (e dei due assistenti Lorenzo Gessaga e Riccardo Ciceri). Alle ore 18 ritrovo per gli Under14 e a seguire alle 19.30 il raduno per gli Under15. Chi fosse interessato a fare qualche allenamento di prova può contattare direttamente coach Jonny Morini al tel 3282920686. Sempre martedì 7 settembre ma presso presso la Palestra Comunale di Montorfano si aprirà anche la stagione 2021-22 per la squadra Under15 femminile (2006/07/08/09) guidate quest'anno da coach Lorenzo Gessaga. Raduno previsto per le ore 18.30: porte aperte anche a qualche ragazza che volesse provare. In questo caso le interessate possono contattare direttamente coach Geassaga ala tel.(3937084529)

Tra una settimana poi toccherà al settore minibasket del SCB tornare in campo. I mini campioncini nati dal 2010 al. 2013 dal 13 settembre infatti riprenderanno l'attività con i gruppi Esordienti (2010/11), Aquilotti (2011/12) e AQUILOTTI (2012/13). Per poter partecipare è assolutamente necessario contattare prima la società (tel. 3937084529). Queste sedi e orari Gruppo 201-11: lunedì ore 17.30-19 Lipomo e mercoledì ore 17.30-18.45 Montorfano Gruppo 2011-12 lunedì ore 18.30-20 Albese, mercoledì ore 17.30-18.30 Albese Gruppo 2012-13: martedì ore 17-18.30 Capiago. venerdì ore 18.30-19.30 Montorfano

Inoltre dal 18 settembre SCB aprirà una serie di 4 Open day riservati al minibasket per i nati nel 2014/15 con queste date:

sabato 18 settembre ore 15 Lipomo

sabato 25 settembre ore 15 Alzate

sabato 25 settembre ore 18 Montorfano

sabato 2 ottobre ore 15 Capiago

Da ottobre poi inizierà anche il corso minibasket gratuito per tutti i nati nati 2014-15. Il corso annuale da ottobre 2021 a maggio 2022 si svolgerà a Lipomo, Montorfano, Capiago e Alzate Brianza con un numero minimo di 12 iscritti.