Sport Club Brianza Davide Zerboni eletto nuovo presidente del SCB

Sport Club Brianza eletto il nuovo consiglio direttivo della società.

Sport Club Brianza lo storico numero uno Cesare Oleari resta in società come consigliere

Novità importanti in casa dello Sport Club Brianza, una realtà importante nel panorama cestistico nostrano. In data 2 luglio si è svolto il consiglio direttivo che ha rinnovato le cariche fino al giugno 2023. Eletto un nuovo presidente che ora è Davide Zerboni che succede così allo storico Cesare Oleari il quale resta in società come consigliere.

Questo il nuovo direttivo SCB

Presidente: Davide Zerboni

Vice Presidente: Lorenzo Bernardi

Consiglieri: Roverto Bargna, Paolo Casartelli, Marcello Cacciotti, Mario Gerosa, Fabio Maspero, Cesare Oleari, Fortunato Pedrazzani, Augusto Santini.