Sport Club Brianza definite le date di inizio degli allenamenti delle varie squadre SCB 2020/21

Ancora novità in casa dello Sport Club Brianza che è sempre molto attivo in vista della nuova stagione cestistica 2020/21. La società ha deciso di affidare la squadra Under14 femminile a Lorenzo Gessaga, uno dagli allenatori che con passione e sudore hanno portato avanti i valori del SCB, dentro e fuori dal parquet contribuendo a far crescere il movimento giovanile della palla a spicchi. A Fortunato Pedrazzani invece è affidata la squadra Under13 Uisp per i nati 2008/09: gruppo ancora aperto e quanti volessero provare a entrarvi possono contattare direttamente al tel 3297913643 (Fortunato).

Inoltre SCB ha definito e comunicato le date di inizio degli allenamenti 2020/21 delle varie squadre: lunedì 7 settembre semaforo verde per Under14 maschile, Under14 femminile, Under13 Fip e Under13 Uisp; lunedì 14 settembre per minibasket e giocosport.