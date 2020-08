Sport Club Brianza, il Giocosport dell’SCB riparte il 21 settembre 

Sport Club Brianza il progetto 2020/21 della società sarà seguito da Chiara Bettiati.

Sport Club Brianza, gli allenamenti si svolgeranno presso le palestre di Capiago e Lipomo

Lo Sport Club Brianza è lieta di comunicare che per la stagione 2020/21 il Progetto Giocosport sarà seguito dall’istruttrice Chiara Bettiati. Il progetto partirà il 21 settembre presso la palestra Comunale di Capiago e presso la palestra della scuola primaria di Lipomo. Ricordiamo che il progetto è rivolto ai bambini della scuola primaria dell’infanzia e concerne attività ludico-motorie e di giocosport semplici e divertenti coerenti con gli stadi di sviluppo fisico-psichico ed emotivo dei bambini. Il gioco attivo e coinvolgente costituisce l’elemento fondamentale che attiva l’attenzione e motiva la partecipazione attiva del bambino portandolo ad acquisire abilità e stili di vita in modo naturale e inconsapevole ma duraturo. L’attività viene seguita per tutta la stagione da istruttori laureati in scienze motorie. Per ulteriori informazioni è possibile contattare SCB sul sito ufficiale www.sportclubbrianza.it oppure al tel. 3297913643.