Sport Club Brianza SCB non riparte e tiene fermi i suoi atleti fino al 31 ottobre

Sport Club Brianza la decisione della società nonostante l’ordinanza regionale 623.

Sport Club Brianza in questo periodo tecnici e ragazzi del basket saranno in contatto con le sessioni di “SCB ZOOM-BAM training”

Lo Sport Club Brianza ha deciso di non tornare per il momento sul parquet con i suoi atleti. Nonostante la recente ordinanza regionale numero 623 consenta la ripresa degli allenamenti con distanziamento e in sicurezza, proprio per garantire la sicurezza di tutti i suoi tesserati, SCB ha comunicato che proseguirà lo stop delle attività fino al 31 ottobre. Per tutta la durata di questa sospensione dell’attività sul campo, tecnici e ragazzi della sezione basket e minbasket continueranno però a restare attivi e in contatto con le sessioni di “SCB ZOOM-BAM training” on line.

Il comunicato di Sport Club Brianza ai suoi tesserati

“Buongiorno a tutte/i,

viviamo settimane concitate, assistendo al rincorrersi di informazioni spesso discordanti e/o procedure che vengono rivoluzionate in poco tempo.

Sebbene l’ultima ordinanza Regionale n.623 del 21.10.2020 alleggerisca le restrizioni stabilendo la possibile fruizione di palazzetti comunali per allenamenti individuali mantenendo il distanziamento di almeno 2 mt, nonostante SCB si stia impegnando enormemente per garantire il rispetto di ogni protocollo, riteniamo sia fondamentale tutelare al massimo la salute di atlete/i, famiglie, coach e dirigenti.

Per tale ragione la Società ha deciso di proseguire momentaneamente con lo stop degli allenamenti in presenza sino al 31/10 (seguiranno eventuali dettagli), continuando comunque per Basket e Minibasket le sessioni di “SCB ZOOM-BAM training” grazie allo sforzo dei coach ed all’entusiasmo di ragazze/i.

E’ importante il sostegno reciproco e la vicinanza, in un tempo in cui distanza è purtroppo la parola d’ordine. Siamo sempre più convinti che come squadra, supereremo insieme questo periodo!”