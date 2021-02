Sport italiano i presidenti FIGC, FIP e FIPAV scrivono a Mario Draghi

Sport italiano lettera aperta di tre federazioni nazionali al presidente del Consiglio dei Ministri.

Sport italiano all’attenzione il varo legislativo dei decreti delegati di riforma dello sport

Momento non facile per lo sport italiano che, nonostante l’emergenza pandemica, prova a ripartire in tutti i settori ma a tempo stesso guarda anche al futuro con preoccupazione. In questo clima non semplice e ricco di incognite, che tocca da vicino molte società sportive della provincia di Como, anche economiche ecco che i presidenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Federazione Italiana Pallacanestro e della Federazione Italiana Pallavolo, hanno scritto una lettera direttamente al neo Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi per sottoporre l’attenzione su alcune problematiche a tutela delle società sportive.

La lettera inviata da FIGC, FIP e FIPAV a Mario Draghi