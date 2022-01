Sport lariano ben 22 società hanno aderito al Progetto Nazionale Centro Coni

News dal mondo sportivo

Sport lariano un percorso educativo multidisciplinare che vuole ampliare la base dei praticanti dai 5 ai 14 anni seguendoli da vicino

Il Coni sta promuovendo un'importante iniziativa che coinvolge anche molte realtà dello sport lariano. Sono infatti ben 22 le società comasche che hanno aderito al Progetto Nazionale CENTRO CONI rivolto a favorire e promuovere l’attività sportiva giovanile nella fascia tra i 5 e i 14 anni. Un obiettivo portato avanti attraverso un percorso educativo sportivo multidisciplinare che vuole accompagnare i giovani atleti in tutto il periodo dell’anno, prevedendo nella stagione invernale il progetto Centri CONI Orientamento e Avviamento allo Sport e gli Educamp CONI in quella estiva. Un percorso che intende ampliare la base dei praticanti ma anche accrescere il loro bagaglio motorio seguendoli passo dopo passo nella ricerca del proprio talento. Un percorso multidisciplinare che viene compiuto in collaborazione con l’Istituto di Scienza dello Sport del CONI, per quanto riguarda i test di efficienza motoria, e con la Federazione Medico Sportiva Italiana in ambito di alimentazione e corretti stili di vita. Per raggiungere questi obiettivi il CONI vuole coinvolgere gli Organismi Sportivi del CONI (FSN, DSA e EPS) e ovviamente in maniera diretta anche le società sportive ad essi affiliate.