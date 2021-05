Sport lariano sta arrivando il Como Summer Camp 2021

Sport lariano un’innovativa iniziativa promossa da alcune società provinciali.

Sport lariano i giovani dal 2006 al 2015 potranno provare varie discipline dal 14 giugno al 3 settembre

Una bella inziativa innovativa si affaccia nel panorama dello sport lariano. Già perchè è nato e sta per arrivare il Como Summer Camp. Per la prima volta alcune delle più prestigiose società sportive comasche hanno decsio di unirsi per proporre ai ragazzi nati dal 2006 al 2015 una serie di attività multisportive e mettere a disposizione di tutti le competenze, la bravura e la simpatia dei propri istruttori, in un progetto davvero unico, nuovo e stimolante. Si tratta come detto del Como Summer Camp, un circuito di centri estivi con tema sportivo organizzato da Polisportiva Comense, da Sankaku Judo Como, dal Team Satori Como e dalla WDFPF, con il patrocinio di AICS. Numerose le sedi dove si svolgeranno le attività: dal centro sportivo di Fino Mornasco al centro sportivo Renato Rossi Eracle Sport Center di Casnate con Bernate, dal centro sportivo di Alzate Brianza al centro sportivo di Civenna di Bellagio più altre due location a Como che saranno rivelate nei prossimi giorni.

Tutti i giorni gli iscritti, i giovani campers, avranno la possibilità di provare uno o più sport differenti, dall’atletica al basket, dalla pallavolo alle arti marziali, dal tennis al calcio ma anche altre discipline sportive individuali e di squadra, con gli interventi di istruttori esperti e qualificati o di studenti di scienze motorie.

Periodo di Como Summer Camp GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2021 Dal lunedì al venerdì 8.30-17.00 1° Turno 14-18/06 2° Turno 21-25/06 3° Turno 28/06-2/07 4° Turno 5-9/07 5° Turno 12-16/07 6° Turno 19-23/07 7° Turno 26-30/8 8° Turno 2-6/8 9° Turno 30/8-3/9

Il Como Summer Camp si annuncia quindi come una grandissima occasione per tanti ragazzi e ragezze di tornare a fare attività sportiva dopo tanti mesi di stop o trascorsi davanti al computer !