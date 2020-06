Sport vuole ripartire la delusione delle federazioni basket, volley e handball

Sport vuole ripartire Comunicato ufficiale congiunto di FIP, FIPAV e FIGH.

Sport vuole ripartire non è piaciuto l’ulteriore veto che blocco ancora la ripresa delle attività sportive

Lo sport vuole ripartire ma deve ancora aspettare. Per ora visto che il Comitato tecnico scientifico ha espresso i suoi dubbi e quindi il suo veto sulla ripresa delle discipline di squadra e di contatto. Una decisione che non è stata gradita da Basket, Pallavolo e Handball italiane che ieri attraverso un comunicato congiunto hanno voluto esprimere il loro rammarico e le loro richieste alle autorità ministeriali.

Il comunicato congiunto di FIPAV, la FIP e la FIGH

“In merito alla notizia del Comitato tecnico scientifico (CTS) di rinviare ulteriormente la ripartenza degli sport di contatto, la Federazione Italiana Pallavolo, la Federazione Italiana Pallacanestro e la Federazione Italiana Giuoco Handball esprimono tutta la propria delusione per un veto che blocca ulteriormente, non solo l’attività sportiva delle proprie discipline, bensì la grande maggioranza dello sport italiano.

Allo stesso tempo la FIPAV, la FIP e la FIGH hanno apprezzato il forte e deciso intervento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora, favorevole alla ripartenza degli sport di contatto.

Oltre al rinvio della ripresa” dell’attività, la FIPAV, la FIP e la FIGH ci tengono a sottolineare come resti sempre attuale la grande problematica relativa alla riapertura delle palestre scolastiche, alla quale si lega il tema della responsabilità in capo ai dirigenti scolastici e ai presidenti di società.

L’auspicio della Federazione Italiana Pallavolo, della Federazione Italiana Pallacanestro e della Federazione Italiana Giuoco Handball è che le autorità governative e scientifiche diano delle risposte rapide e concrete per consentire ai propri tesserati di riprendere l’attività sportiva, come più volte chiesto a gran voce anche dalle società e dagli appassionati delle diverse discipline”.