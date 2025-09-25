Spreafico alla vigilia del debutto a Salamanca: “Che emozione, non vedo l’ora”

Spreafico è pronta a far sognare ancora i suoi tifosi: dopo gli Europei di bronzo è volata in Spagna, a Salamanca.

Verso il debutto in campionato per Spreafico

Dopo un’estate tinta d’azzurro e impreziosita da un luccicate bronzo vinto con l’Italbasket femminile agli Europei, Laura Spreafico, la campionessa di Asso, è ormai vicina al debutto con la maglia dell’Cb Avenida Salamanca, suo nuovo club con cui sta vivendo la seconda esperienza nel campionato spagnolo. Laura dopo aver avuto l’onore di essere ricevuta nei giorni scorsi al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è subito volata a Salamanca per ritornare ad allenarsi con le sue compagne di squadra in vista dei primi impegni ufficiali in terra iberica dove giocherà non solo nella prestigiosa Liga, il massimo campionato spagnolo femminile, ma anche in Eurocup. “Sprea” è carica e per questa sua nuova esperienza spagnola ha scelto di indossare il numero 3 del Cb Avenida. Dopo le prime amichevoli ufficiali come detto ora è tempo di fare sul serio come ci dice la stessa capitana della nazionale italiana non senza un filo di emozione.

Le parole di “Sprea” direttamente da Salamanca

“Sì siamo ormai ai nastri di partenza. Sabato 27 farò il mio esordio ufficiale con Salamanca in occasione della Supercoppa Spagnola in semifinale contro Valencia, Una sfida subito tosta ma di prestigio che cercheremo di onorare al meglio sperando di conquistare l’accesso alla finalissima. Non nascondo che sono un pò emozionata per questa prima sfida. Poi sabato 4 ottobre debutteremo in campionato sul campo del Kutxabank Araski di Vitoria. Il 9 ottobre invece esordiremo in Eurocup ad Atene contro il Panathinaikos in un girone con le lituane del Neptunas e le svizzere del Nyon. Insomma ci attende un bel tour de force perché ad ottobre giocheremo ben 10 partite. Insomma, si inizia a fare sul serio. Sono molto contenta, anche se come squadra siamo ancora in fase di costruzione non vedo l’ora di iniziare”.