Spreafico, capitano in raduno verso Women’s EuroBasket 2025

La cestista di Asso Laura Spreafico è stata convocata per il raduno della Nazionale italiana femminile: si gioca la Women’s EuroBasket 2025.

Women’s EuroBasket 2025

Da sabato 17 la Nazionale si ritroverà per iniziare il percorso di avvicinamento al prossimo Women’s EuroBasket 2025, che si disputerà al PalaDozza a Bologna dal 18 al 21 giugno. Da segnalare che "Sprea" parteciperà con i gradi di capitana a questo raduno in programma al Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa di Roma. Poi le azzurre giocheranno sei test amichevoli nel mese che precederà il campionato europeo: in Belgio il 23 e il 25 maggio, quindi il 31 maggio con la Grecia ad Inca e il primo giugno altra gara contro le padrone di casa della Spagna. Ultime due amichevoli il 10 e l’11 giugno a Brno contro la Cechia. Dal 12 giugno l'Italbasket si sposterà a Bologna, dove resterà fino all’esordio del Women’s EuroBasket previsto il 18 giugno, alle 21 contro la Serbia.

Il calendario delle gare "europee" a Bologna

18 giugno

Ore 17.30 Slovenia-Lituania

Ore 21.00 Italia-Serbia

19 giugno

Ore 17.30 Serbia-Lituania

Ore 21.00 Italia-Slovenia

21 giugno

Ore 17.30 Serbia-Slovenia

Ore 21.00 Italia-Lituania

Le azzurre convocate per il raduno a Roma

0 Jasmine Keys 1997 1.87 A Famila Schio

1 Sarah Litrico 2006 1.77 P-G University of Toronto

2 Matilde Villa 2004 1.70 P Umana Venezia

6 Francesca Pasa 2000 1.80 P Asvel Feminin

7 Carlotta Zanardi 2005 1.75 P Famila Schio

8 Costanza Verona 1999 1.70 P Famila Schio

9 Cecilia Zandalasini 1996 1.85 A Golden State Valkyries

10 Caterina Gilli 2002 1.81 A Alama S.Martino Lupari

11 Francesca Pan 1997 1.80 G Umana Venezia

12 Valeria Trucco 1999 1.92 A Geas Sesto S.Giovanni

13 Lorela Cubaj 1999 1.92 C Umana Venezia

14 Sara Madera 2000 1.87 A-C La Molisana Campobasso

19 Martina Fassina 1999 1.82 G Umana Venezia

22 Olbis Futo Andrè 1998 1.92 C Famila Schio

23 Laura Spreafico 1991 1.82 G-A Geas Sesto S.Giovanni

54 Sara Toffolo 2000 1.84 A Banco Sardegna Sassari

56 Eleonora Villa 2004 1.70 G Washington State

77 Martina Kacerik 1996 1.81 G La Molisana Campobasso

99 Stefania Trimboli 1996 1.75 P La Molisana Campobasso

Staff azzurro

Capo Delegazione Maurizio Bertea

Team Director Roberto Brunamonti

Dirigente Accompagnatore Kathrin Ress

Allenatore Andrea Capobianco

Assistente Allenatore Vincenzo Di Meglio, Francesca Di Chiara

Video Analista Alessandro Fontana