Spring Cup: Olgiati e Moscatelli al 2° posto con la Lombardia 2012

Sono due canturini ad aggiudicarsi il secondo posto alla Spring Cup.
Go, Spring Cup
C’è anche la firma canturina nel secondo posto conquistato dalla selezione Lombardia dei nati 2012 alla Spring Cup Trentino che si è disputata in questi giorni a Rovereto. Tra i ragazzi lombardi guidati sul podio dal RTT lariano Matteo Semoventa si sono distinti anche i due cestisti del PGC Cantù Riccardo Moscatelli e Riccardo Olgiati. Il torneo è stato vinto dalla selezione Veneto che ha preceduto sul podio Lombardia e Lazio.
Il tabellino di Lombardia-Lazio 88-47
Parziali: 20-7; 40-24; 63-37
LOMBARDIA: Frizzi 9, Moltrasio, Olgiati 13, Moscatelli 15, Ratti 16, Ehieze 6, Giavarini 3, Arialdi 6, Gattavari 16, Rocca Ngono, Taverna 4, Rho. All. Semoventa.
Il tabellino di Lombardia-Toscana 89-54
Parziali: 19-17; 42-36; 61-37
LOMBARDIA: Frizzi 15, Moltrasio 13, Olgiati 4, Moscatelli 4, Ratti 14, Ehieze 10, Giavarini 5, Araldi 3, Gattavari 11, Rocca Ngono 2, Taverna 7, Rho 2. All. Semoventa.
Il tabellino di Lombardia-Trentino 103-59
Parziali: 23-9; 55-29; 80-47
LOMBARDIA: Frizzi 9, Moltrasio 9, Olgiati 12, Moscatelli 6, Ratti 22, Ehieze 6, Giavarini 9, Araldi 2, Gattavari 15, Rocca Ngono 2, Taverna 4, Rho 9. All. Semoventa.
La selezione Lombardia 2012
GIAVARINI PIETRO A.S. DIL. LESMO 2004
ROCCA NGONO EMILE BRAD ASM 70 MORBEGNO
EHIEZE KELVIN HUB DEL SEMPIONE
ARALDI TOMMASO JBSTING CURTATONE
FRIZZI PIETRO PALL. AURORA DESIO
MONTRASIO MICHELE PALL. AURORA DESIO
TAVERNA ETTORE PALL. BUSTO ARSIZIO
MOSCATELLI RICCARDO PALLACANESTRO CANTU’ SPA
OLGIATI RICCARDO PALLACANESTRO CANTU’ SPA
GATTAVARI LUCA PALLACANESTRO OLIMPIA MILANO
RATTI RICCARDO PALLACANESTRO OLIMPIA MILANO
RHO CESARE POB BINZAGO