Spring Cup: Olgiati e Moscatelli al 2° posto con la Lombardia 2012

Sono due canturini ad aggiudicarsi il secondo posto alla Spring Cup.

Go, Spring Cup

C’è anche la firma canturina nel secondo posto conquistato dalla selezione Lombardia dei nati 2012 alla Spring Cup Trentino che si è disputata in questi giorni a Rovereto. Tra i ragazzi lombardi guidati sul podio dal RTT lariano Matteo Semoventa si sono distinti anche i due cestisti del PGC Cantù Riccardo Moscatelli e Riccardo Olgiati. Il torneo è stato vinto dalla selezione Veneto che ha preceduto sul podio Lombardia e Lazio.

Il tabellino di Lombardia-Lazio 88-47

Parziali: 20-7; 40-24; 63-37

LOMBARDIA: Frizzi 9, Moltrasio, Olgiati 13, Moscatelli 15, Ratti 16, Ehieze 6, Giavarini 3, Arialdi 6, Gattavari 16, Rocca Ngono, Taverna 4, Rho. All. Semoventa.

Il tabellino di Lombardia-Toscana 89-54

Parziali: 19-17; 42-36; 61-37

LOMBARDIA: Frizzi 15, Moltrasio 13, Olgiati 4, Moscatelli 4, Ratti 14, Ehieze 10, Giavarini 5, Araldi 3, Gattavari 11, Rocca Ngono 2, Taverna 7, Rho 2. All. Semoventa.

Il tabellino di Lombardia-Trentino 103-59

Parziali: 23-9; 55-29; 80-47

LOMBARDIA: Frizzi 9, Moltrasio 9, Olgiati 12, Moscatelli 6, Ratti 22, Ehieze 6, Giavarini 9, Araldi 2, Gattavari 15, Rocca Ngono 2, Taverna 4, Rho 9. All. Semoventa.

La selezione Lombardia 2012

GIAVARINI PIETRO A.S. DIL. LESMO 2004

ROCCA NGONO EMILE BRAD ASM 70 MORBEGNO

EHIEZE KELVIN HUB DEL SEMPIONE

ARALDI TOMMASO JBSTING CURTATONE

FRIZZI PIETRO PALL. AURORA DESIO

MONTRASIO MICHELE PALL. AURORA DESIO

TAVERNA ETTORE PALL. BUSTO ARSIZIO

MOSCATELLI RICCARDO PALLACANESTRO CANTU’ SPA

OLGIATI RICCARDO PALLACANESTRO CANTU’ SPA

GATTAVARI LUCA PALLACANESTRO OLIMPIA MILANO

RATTI RICCARDO PALLACANESTRO OLIMPIA MILANO

RHO CESARE POB BINZAGO