Sta per sbarcare in provincia il 3x3 BeAble Street Event Tour

Con la fine delle scuole e della stagione agonistica è tempo di tornei estivi: nel basket fa rima con playground all’aperto e 3x3 BeAble Street Event Tour.

Arriva il 3x3 BeAble Street Event Tour

Tra questi sta per arrivare in provincia l'edizione 2025 del torneo di streetbasket più esplosivo dell’estate che si articolerà su quattro tappe dal 14 giugno al 31 agosto che toccheranno anche la nostra provincia. Si inizia sabato 14 a Lecco per poi arrivare a Cantù il 28-29 giugno, quindi a Binzago il 5-6 luglio e poi il gran finale a Como il 30-31 agosto. Tornei per tutte le categorie maschili e femminili dal Minibasket, Under e Senior. Appassionati della palla a spicchi e del playground preparatevi sta per atterrare il torneo che assicura tanto basket, street style, musica, adrenalina e divertimento per tutti. Per info e iscrizioni consultare il seguente link.

Queste le Tappe del Tour

1° a Lecco il 14 Giugno

2° a Cantù il 28-29 Giugno

3° a Binzago il 5-6 Luglio

4° a Como il 30-31 Agosto