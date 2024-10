Stagione al via anche per i giovani della Campi Reali Cantù

Non solo Serie A2 Credem Banca: anche per i quasi 100 ragazzi che compongono il settore giovanile della Campi Reali Cantù inizierà stagione 2024/2025 questo fine settimana.

Settore giovanile in partenza della Campi Reali

I primi a dare il via alle danze sono i ragazzi della Serie D, che affronteranno sabato 12 ottobre, alle 20, tra le mura amiche di Cadorago il G. S. Rastà. Le categorie Under 15 e Under 17 inizieranno i rispettivi campionati la settimana seguente, il week end del 19/20 ottobre, mentre il primo fischio d'inizio per l'Under 19 è previsto per il 27 ottobre.

Genitori e ragazzi convocati

In occasione dell'inizio dei rispettivi campionati, i ragazzi e i loro genitori sono stati convocati domenica scorsa, 6 ottobre, sul taraflex del PalaFrancescucci di Casnate Con Bernate, già pronto per la partita di Serie A2 Credem Banca che si sarebbe svolta di lì a poco, per ascoltare le parole che il Presidente e i Dirigenti canturini hanno voluto rivolgergli in questa occasione.

“Dopo 42 anni che sono presidente di questa società - dice il presidente Ambrogio Molteni - è per me un onore vedere così tanti ragazzi di Cantù e della zona che crescono con il nostro nome, che da così tanti anni è presente sui campi di pallavolo. Siamo una società che ha una storia molto lunga, abbiamo portato anche alcuni giocatori in SuperLega. L'obiettivo di ogni giovane è quello di crescere sempre e di divertirsi facendo sport, che è fondamentale. Deve avere anche voglia di vincere e cercare di migliorarsi per puntare sempre in alto. Il tempo poi dirà quanto uno vale. Alla fine di questa presentazione scenderà in campo la nostra prima squadra, ed è composta anche da ragazzi molto giovani: il vostro obiettivo deve essere puntare a essere anche voi un domani in questo campo. È un obiettivo molto ambizioso, ma sta a voi fare in modo di dare sempre il meglio in ogni partita. Quello che è importante è sempre la crescita umana e sportiva, il rispetto degli avversari e degli arbitri, e il cercare sempre di essere una squadra, sia quando si vince che quando si perde. Nel secondo caso a volte è un po' più difficile, ma dalle sconfitte nasce sempre qualcosa che fa crescere e migliorare”.

Passione e volontà

“Io, come tutto il resto dello staff - dice il Responsabile del Settore Giovanile Stefano 'Tete' Pozzi - ci mettiamo tanta passione e tantissima volontà. Stiamo cercando di costruire qualcosa di molto importante. Come ha detto il Presidente (Ambrogio Molteni, ndr), l'obiettivo è vedere questi ragazzi non alla presentazione tre ore prima della partita, ma di vederli poi nella partita, ed è l'augurio che faccio anch'io a tutti i ragazzi di tutte le età, a partire dai ragazzini dell'Under 13. Io sono certo che si possa fare. Noi vogliamo ringraziare anche i genitori che, con tanta passione, ci stanno supportando, e i ragazzi per l'impegno che ci mettono. Vi auguro la miglior fortuna sportiva possibile, che poi diventerà, mi auguro, una continuazione della famiglia nelle categorie più alte”.

“Sono stra-felice di vedervi tutti seduti sul taraflex della prima squadra - confessa il direttore Tecnico del Settore Giovanile Alessio Zingoni - perché l'essere una cosa sola con la prima squadra è il primo segreto di un settore giovanile di livello. Quello che ho da dire ai ragazzi glielo dico già ogni giorno in palestra: devono lavorare come sanno, divertendosi e cercando di arrivare ad un risultato, che non per forza è vincere, ma che è sfondare il tetto dei limiti che ogni giorno sia lo sport che quello che c'è fuori ci pongono”.

Settore giovanile Campi Reali

Responsabile: Stefano “Tete” Pozzi

Direttore Tecnico: Alessio Zingoni

Preparatrice atletica: Giulia Sbalchiero

Serie D: Angelo Pozzoni

1° Divisione: Fulvio Roncoroni

Under 19: Angelo Pozzoni

Under 17: Fulvio Roncoroni e Alessandro Figini

Under 15: Fulvio Roncoroni e Francesco Crippa

Under 13: Giulia Sbalchiero e Arianna Cairoli