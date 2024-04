Stasera in DR1 giocano d'anticipo in trasferta sia Appaino Gentile che Inverigo

Si apre questa sera il 3° turno della seconda fase del campionato lombardo di Divisione Regionale 1.

Le gare

Nel girone Silver apripista l'Indipendente Appiano Gentile sul campo del Paderno Dugnano per continuare la sua scalata mentre posticipo domenicale del Villa Guardia che ospiterà la capolista Mojazza prologo del recupero di mercoledì 17 a Carate Brianza. In campo stasera invece nel girone Bronze anche il Gigante Invergo che archiviato il ko nel posticipo di lunedì contro Cabiate proverà il colpo a Nova Milanese. Domenica di fuoco invece per le due squadre del girone Gold: la capolista Le Bocce Erba sarà di scena a Bollate per difendere il suo primato mentre i Cucciago Bulls cercheranno di rialzarsi sul proprio campo contro il fanalinodi coda Seregno.

Il programma del 3° turno girone Silver Centro

Venerdì 12 aprile Rovagnate-Carate, ire 21.30 Paderno-Appiano Gentile; domenica 14 ore 20.30 Villa Guardia-Mojazza, Bresso-Nibionno

La classifica del girone Silver Centro

Mojazza Milano, Nibionno 10; GS Villa Guardia, Indipendente Appiano, Paderno 8; Masters Carate Brianza 6; Bresso, Rovagnate 4.

Il programma del 3° turno del girone Bronze Centro

Venerdì 12 aprile S, Antonino Centro Nova Milanese-Inverigo, Nuovo Basket Groane Lentate-Mandello, Cabiate-Tirano; sabato 13 Sondrio-Rho.

La classifica aggiornata del girone Bronze Centro

Mandello 14; Cabiate 12; Cmb Rho 10; Sondrio 8; Il Gigante Inverigo, Tirano 6; S. Antonino Centro, Nuovo Basket Groane Lentate 4.

Il programma del 3° turno girone Gold Centro

Sabato 13 aprile Morbegno-Binzago; domenica 14 Sedriano- Civatese; ore 18 Bollate-Erba, ore 18.30 Cucciago-Seregno.

Classifica del girone Gold Centro

Le Bocce Erba 14; Binzago 12; Sedriano 10; Bollate, Civatese 8; Morbegno 6; Cucciago 4; Seregno 2.