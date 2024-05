Stasera recupero in DR1 con la capolista Erba che rende visita al Seregno

Match day nel campionato di basket di Divisione Regionale 1 che vede protagonista questa sera Le Bocce Erba capolista nel girone Gold Centro.

La squadra lariana diretta da coach Alessio Pesca sulla scia dell'ultimo grande successo domenicale colto contro Binzago, stasera per il recupero del 1° turno di ritorno rende visita al Seregno con la tranquillità di chi sa di avere già staccato il pass per i playoff ma con tanta voglia di restare sul pezzo fino alla fine come ammette lo stesso tecnico erbese:

"Quella di oggi sarà un antipasto dei playoff. Siamo contenti di aver centrato il secondo obiettivo stagionale raggiunto ma ora abbiamo la possibilità di giocare per noi e non per la classifica anche se arrivare primi ci consentirebbe di saltare il primo turno e volare in semifinale. Queste ultime partite ci serviranno per prepararci al meglio per i playoff, per avvalorare il nostro gioco, affinare i nostri equilibri e perchè si sa... vincere aiuta a vincere".