Streetbasket: aperte le iscrizioni per il "Cucciago 3X3"

In estate il basket non va in vacanza nemmeno nella nostra provincia. Così anche sulla collina di Cucciago dove la società locale presieduta da Fabio Borghi ripropone nel mese di luglio uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati dello streetbasket estivo.

Una due giorni di streetbasket

Nel weekend del 13-14 luglio infatti sul campo dell’oratorio di Cucciago in via Umberto 1 andrà in scena il "Cucciago 3X3" un grande playground caratterizzato da vari tornei divisi per fasce di età e categorie: minibasket, giovanili, senior maschile e femminile. Nella giornata di sabato 13 luglio si giocheranno tutte le gare dei gironi di classificazione mentre domenica14 spazio a semifinali e finali per decretare la squadra vincitrice in ogni categoria. Alla fine del torneo si svolgeranno tutte le premiazioni dei vincitori di ogni categoria. Di fatto le iscrizioni per partecipare sono già aperte e si chiuderanno il 7 luglio. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi direttamente agli organizzatori al telefono 340-2587008 oppure 340-8011804.