Streetbasket: Torneo 3 contro 3, spasso sulla collina brianzola

Streetbasket giovanile grande protagonista sulla collina di Cucciago nell'ultimo weekend.

Streetbasket, appuntamento imperdibile

Protagonisti i giovani cestisti che si sono dati appuntamento il 13 e 14 luglio per l’edizione 2024 del «Torneo Cucciago 3 contro 3» che si è disputato presso l’oratorio di Cucciago in via Umberto 1 sotto l’organizzazione Cucciago Bulls. Sabato 13 luglio si sono giocate le gare dei gironi eliminatori mentre domenica 14 si sono disputate le semifinali e le finali che hanno decretato le squadre vincitrici di ogni categoria.

I vincenti

Lo streetball cucciaghese ha previsto infatti vari tornei divisi per fasce di età tutte giovanili: il torneo Scoiattoli (nati 2016-17) ha visto il successo de I Glam, il torneo Aquilotti (nati 2014-15) è stato vinto dai Mamma butta la pasta, nel Torneo “Playground” trionfo dei 4X, nel Torneo “Courth” successo dei WLF e nel Torneo “Black” vittoria per Le Paperelle Armate. Inoltre nelle gare di fulmine hanno trionfato Riccardo Tagliabue e Leonardo Merlo.