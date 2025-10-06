Subito a segno Inverigo e Lurate nel derby con Figino, Antoniana Como ko a Lesmo

Pronti via e non ha deluso le attese il turn inaugurale del campionato di Divisione Regionale 2 ache nel girone C dove giocano le squadre lariane. A riposo l’Appiano Gentile, fari puntati sul derby Figino-Lurate Caccivio che ha visto il colpo corsaro della squadra allenata da coach Lorenzo Beretta. Successo casalingo più sofferto invece per il Gigante Invergo che in volata ha domato Carate Brianza. Fuori casa invece si è arresa la rinnovata Antoniana Como battuta sul campo del Lesmo.

Risultati del 1° turno del girone C

Il Gigante Inverigo-Masters Carate Brianza 76-74, Anors Figino-Kaire Sport Lurate Caccivio 53-78, Lesmo-Antoniana Como 76-60, Gerardiana Monza-Nova Milanese 58-68, Pescate-Lentate 66-50, Cesano Seveso-Sanfru Monza 74-57. Riposa: Appiano Gentile.

Così il 2° turno del girone C

Mercoledì 8 ottobre ore 21.30 Masters Carate Brianza-Cesano Seveso, venerdì 10 ore 21 Nuovo Basket Groane Lentate-Anors Figino, Indipendente Appiano Gentile-Sanfru Basket, Gerardiana Monza-Pescate, Kaire Sport Lurate Caccivio-Inverigo, Nova-Antoniana Como. Riposa Lesmo.