“Succede qui”: aperta la campagna abbonamenti di Unipol Briantea84

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La scelta di esserci. Di vivere in prima persona le emozioni del basket in carrozzina al PalaMeda. Di lasciarsi sorprendere, ancora una volta, da qualcosa che va oltre una semplice partita. Dopo il grande successo della scorsa stagione, con la prima storica campagna abbonamenti dedicata alle partite casalinghe della Unipol Briantea84 Cantù, un’iniziativa mai realizzata prima in Italia e capace di aprire una strada nuova, il club biancoblù riparte da qui.

La nuova campagna abbonamenti

Un anno dopo, quella Nuova Era ha preso forma. Ha preso la forma degli spalti gremiti, di un tifo rispettoso, educato e positivo. Di bambini e ragazzi sempre più presenti, capaci di riconoscere i propri nuovi beniamini e di aspettare il sabato per tornare al PalaMeda. Di famiglie che hanno cambiato abitudini, programmi e routine per esserci. Perché quando gioca la Briantea84, quel tempo assume un valore diverso. Da tutto questo nasce “Succede Qui”, la nuova campagna di comunicazione che accompagnerà anche per il secondo anno consecutivo la campagna abbonamenti della Unipol. Un claim all’apparenza semplice, ma capace di racchiudere un intero mondo. Il PalaMeda non è soltanto il luogo in cui si gioca. È lo spazio in cui qualcosa accade davvero. Qualcosa che è difficile spiegare a chi non l’ha mai vissuto, perché non si misura soltanto con il risultato, con i punti segnati o con ciò che succede sul parquet. Si percepisce nell’aria, sugli spalti, negli incontri, nelle reazioni delle persone. E spesso chi entra per la prima volta esce con la stessa sensazione: «Non me l’aspettavo». È proprio da questo stupore che prende forma “Succede Qui”: il racconto di ogni partita come un momento irripetibile, in cui chi c’è sente di essere nel posto giusto, al momento giusto.

“Succede qui”

Succede qui la bellezza del gioco e l’intensità dell’agonismo. Succede qui discoprire uno sport capace di sorprendere e di cambiare lo sguardo sulla disabilità. Succede quiche l’entusiasmo dei più giovani coinvolga intere famiglie. Succede qui che, al termine della partita, la distanza tra campo e tribuna scompaia, lasciando spazio all’invasione di campo, agli autografi, alle fotografie, all’incontro diretto con gli atleti. Una magia concreta, fatta di persone, sguardi, voci, applausi, energia. Momenti che si susseguono e restituiscono il senso di una comunità cresciuta attorno a uno spettacolo sportivo riconosciuto ormai ben oltre i confini del territorio, sostenuto da un pubblico che ha saputo conquistarsi rispetto e riconoscibilità anche fuori dall’Italia. Negli anni il PalaMeda è diventato così un luogo capace di andare oltre le aspettative. Il punto in cui atleti, pubblico, famiglie, partner e volontari si incontrano, si riconoscono e diventano parte della stessa esperienza. Ed è proprio qui che il significato della campagna si allarga. Il PalaMeda è il luogo fisico in cui tutto questo diventa visibile, concreto, condiviso. Ma “Succede Qui” racconta un “qui” che non è soltanto un posto: è il mondo Briantea84.Un mondo fatto di sport, relazioni, emozioni e persone. Di chi gioca e di chi tifa, di chi sostiene il progetto, di chi entra per la prima volta e di chi continua a tornare. Un ecosistema che ha nel PalaMeda il proprio cuore, ma che vive in tutto ciò che Briantea84 riesce a generare dentro e fuori dal campo. La campagna nasce per dare forma a questo mondo e raccontare non soltanto ciò che accade sul parquet, ma tutto ciò che prende vita attorno ad esso.

Come abbonarsi

Da martedì 6 ottobre 2026 partirà la campagna abbonamenti per la stagione 2026-27: le tessere saranno acquistabili sul sito Vivaticket e comprenderanno le 9 partite casalinghe della regular season. Nei prossimi giorni, invece, sarà aperta la vendita dei biglietti per la prima partita del PalaMeda a calendario: Unipol Briantea84Cantù-Vumbaca Mobility di sabato 31 ottobre alle 16. Seguiranno informazioni sui canali di comunicazione del club.