Super Cantù Under14 centra la 15esima vittoria di fila contro Basket Academy Ticino

Giusto il tempo di applaudire la larghissima vittoria domenicale contro l’Here You Can Pavia ed ecco che gli Under14 dell’Uniweb Cantù hanno centrato la loro 15esima vittoria consecutiva: ancora in casa hanno superato di slancio anche il Basket Academy Ticino per 87-45. Un’altra super vittoria per i ragazzi diretti da coach Matteo Bonassi che così consolidano il loro primato nel girone B del campionato Gold Lombardo che guidano imbattuti a quota 30 punti. L’Uniweb tornerà in campo sabato 21 febbraio in occasione del derby lariano ospite della Pol. Comense.
Tabellino di Uniweb Cantù-Basket Academy Ticino 87-45
Parziali: 19-13, 37-25, 68-38
Uniweb Cantù: D’Aloia 3, Formenti 15, Bazzi 6, Lombardi 12, Gallinoni 7, Balestrini 4, Galimberti 19, Moscatelli 9, Santonastasi, Olgiati R. 10, Aiolfi 2. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.