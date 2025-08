Super Italbasket U18 del canturino Acunzo: stende la Serbia e vola in semifinale agli Europei

Pallacanestro giovanile

Capolavoro degli azzurrini che domano anche i padroni di casa e ora vedono il podio.

Capolavoro quello messo a segno dall'Italbasket Under18 maschile che continua il suo percorso imbattuto agli Europei di Belgrado e vola in semifinale.

Che numeri l’Italbasket

La squadra diretta dall'ex tecnico della Pallacanestro Cantù Marco Sodini ha inanellato la sua quinta vittoria consecutiva imponendosi nei quarti di finale contro i padroni di casa della Serbia travolti da un incredibile 95-66. Ancora protagonista in campo il neo canturino Thomas Acunzo partito ancora in quintetto base e autore di 5 punti. Con questo successo propiziato dal parziale piazzato a cavallo del secondo e terzo quarto, gli azzurrini si sono qualificati per la semifinale di sabato quando affronteranno la Spagna che nei quarti ha battuto la Turchia per 77-54.

Il tabellino del Quarto di finale Italia-Serbia 95-66

Parziali: 19-19, 44-38, 62-49

Italia: Crestan 6 (2/2 da tre), Accorsi 2 (0/1, 0/4), Hassan* 18 (2/6, 4/9), Baiocchi* (0/1, 0/1), Acunzo* 5 (2/5, 0/1), Macrì 2 (1/1), Lonati* 23 (2/6, 5/8), Garavaglia* 24 (2/6, 3/5), Ceccato 12 (0/2, 2/3), Frashni (0/1), Placinschi ne, Sow 3 (1/1 da tre). All: Sodini.

Serbia: Bikic 2, Isailovic* (0/1 da tre), Radovic* 2 (0/3, 0/1), Popovic (0/1, 0/1), Lucic 6 (0/1, 2/3), Srzentic* 15 (2/5, 2/10), Marjanovic 3 (1/4 da tre), Obucina* 3 (1/2 da tre), Backo 19 (7/9, 0/2), Stojkovic (0/1, 0/1), Sekularac 10 (0/1, 2/4), Ostojic* 6 (3/4). All: Nikitovic.

Arbitri: Michal Proc (Polonia), Edgard Ceccarelli (Francia), Ioannis Tsibouris.