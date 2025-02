Super Veniano, scatto playoff Cda Cavallasca: i risultati della domenica

Dalla Prima alla Terza: ecco tutti i risultati della domenica delle compagini dell'Olgiatese.

I risultati della domenica

Prima categoria: vittorie importantissime in chiave salvezza per Veniano e Bulgaro

Girone A - Niente da fare per la For Soccer contro la vicecapolista Valceresio: in Pineta la squadra di mister Trunetti viene rimontata e cede 1-3 ai varesini. Ora è settima a 30 punti.

Girone B - Rimonta nel finale per il Cassina, che agguanta il 3-3 al 93' sul campo del Montesolaro: gialloblù terzi a 40 punti. Quinta sconfitta consecutiva per l'Itala, che cede 0-1 alla seconda della classe Sc United: nerostellati che ora hanno un solo punto di margine sulla zona playout. Chi invece esce dalla zona calda è la Cdg Veniano, che espugna 0-2 il campo dell'ormai ex capolista Bovisio Masciago. Momento magico per i ragazzi di mister Savi, giunti al sesto risultato utile consecutivo: sono undicesimi a 22 punti, a +1 sulla zona playout. Tre punti fondamentali anche per il Bulgaro, che batte 2-1 il Limbiate e trova la prima vittoria del girone di ritorno: resta penultimo a 17 punti, ma avvicina così le dirette concorrenti.

Seconda categoria: scatto playoff del Cda Cavallasca, due sfide rinviate

Girone G - Rinviate le sfide tra Aurora Montano e Serenza Carroccio e tra Colverde e Sagnino: la pioggia ha reso i due campi impraticabili. Dopo due turni a secco, torna a vincere il Cda Cavallasca: Albavilla battuto 3-1 nella sfida playoff e sanfermini che restano terzi a 37 punti. Raggiunta al 92' l'Uggiatese in casa della Guanzatese: gialloblù quinti a 30 punti, mentre la squadra di mister Bogani resta terzultima a quota 18. Al penultimo posto a quota 16 punti troviamo la Concagnese, che subisce la goleada in casa della capolista Cucciago (8-2). Il Colverde resta il fanalino di coda del campionato, ma ha ben due partite da recuperare.

Terza categoria: sconfitte per Real San Fermo e Villaguardia

Como - Girone A - Sconfitta per il Real San Fermo sul campo della Valsoldese: neroverdi noni a 29 punti.

Varese - Girone A - Cade di misura il Villaguardia in casa contro l'Arnate: resta ultimo a 5 punti.