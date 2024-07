Svanisce il sogno olimpico del comasco Abass e dell'Italbasket

E' svanito il sogno di andare alle Olimpiadi di Parigi 2024 per il cestista comasco Awudu Abass e per l'Italbasket.

Svanito il sogno di Abass

Gli azzurri sabato sera hanno perso la semifinale del torneo pre olimpico battuti nettamente dalla Lituania per 88-64. Il cestita Abass arrivato da Como è partito in quintetto, ma non ha inciso come del resto tutta la squadra italiana. L’Italbasket tornerà in campo a novembre per la seconda finestra di qualificazione a EuroBasket 2025. In programma il back to back contro l’Islanda il 22 novembre in trasferta e il 25 novembre in casa.

Il tabellino di Italia-Lituania 64-88

Parziali: 21-25, 17-22, 15-21, 11-20

Italia: Spissu* 2 (1/2, 0/1), Mannion 6 (3/4, 0/2), Abass* 0 (0/1, 0/1), Tonut* 6 (2/8, 0/2), Gallinari 15 (1/3, 1/2), Melli* 10 (4/6, 0/1), Ricci 6 (0/1, 2/5), Bortolani, Caruso ne, Polonara* 7 (2/5, 1/3), Pajola 4 (2/3, 0/1), Petrucelli 8 (1/1, 2/3). All: Pozzecco

Lituania: Sedekerskis 7 (1/2, 1/3), Tubelis 2 (1/1), Sabonis* 6 (3/8, 0/1), Jokubaitis* 5 (0/4, 1/4), Kuzminskas* 14 (4/4, 2/3), Motiejunas 2 (0/1), Dimsa 1, Grigonis* 23 (2/2, 6/10), Lekavicius 6 (1/4, 1/2), Butkevicius 8 (2/2, 1/1), Sirvydis 9 (2/3, 0/5), Ulanovas* 5 (1/2). All: Maksvytis

Questi gli azzurri convocati

0 Marco Spissu

1 Niccolò Mannion

5 Awudu Abass

7 Stefano Tonut

8 Danilo Gallinari

9 Nicolò Melli

17 Giampaolo Ricci

22 Giordano Bortolani

30 Guglielmo Caruso

33 Achille Polonara

54 Alessandro Pajola

77 John Petrucelli

Calendario Torneo Pre Olimpico

2 luglio

Italia-Bahrain 114-53

4 luglio

Portorico-Italia 80-69

6 luglio

Semifinali Lituania-Italia 88-64