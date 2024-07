Sveva Bernasconi e l'Italia U16 volano da imbattute agli ottavi dei Mondiali

Continua a gonfie vele il cammino ai Mondali Under16 in corso di svolgimento a Leon in Messico, per la cestista canturina Sveva Bernasconi e l'Italia. Le azzurrine infatti hanno chiuso il girone B intesta e imbattute dopo le tre vittorie centrate contro Nuova Zelanda, Mali e Messico. Ora agli ottavi di finale Bernasconi e compagni affrontranno nella notte di giovedì l'Argentina per staccare il pass per i quarti

Il tabellino di Italia-Messico 70-41

Parziali: 15-8; 10-9; 21-11; 24-13

Italia: Giacchetti* 2 (1/6, 0/1), Bernasconi (0/3), Ostoni 21 (3/4, 5/9), Baldassarre* 8 (1/3, 2/7), Gorini 5 (1/2, 1/4), Hassan* (0/3, 0/3), Cerè (0/1, 0/2), Volpato 2 (0/2, 0/1), D’Este* 13 (5/5), Torresani* 12 (4/7, 1/5), Cavazzuti 4 (2/3), Zanetti 3 (1/3). All: Lucchesi.

Messico: Enriquez 3 (1/1, 0/1), Le Baron* 9 (4/8), Guzman (0/2, 0/1), Romero Reyes 10 (1/9, 1/4), Ochoa (0/2), Olalde 2 (1/2), Medina 4 (2/2), Acuna* 5 (1/8, 0/7), Henry (0/5), Castillo* 4 (2/6, 2/4), Almazan 3 (1/2 da tre), Molinar* 1 (0/1 da tre). All: Acuna.

Il quadro completo degli Ottavi di Finale (ora di Leon, -8 rispetto all’Italia)

Australia-Cina Taipei (Irapuato, ore 12.30)

Finlandia-Nuova Zelanda (Leon, ore 13.00)

Portorico-Canada (Irapuato, ore 15.00)

Giappone-Mali (Leon, ore 15.30)

Stati Uniti-Egitto (Irapuato, ore 17.30)

Italia-Argentina (Leon, ore 18.00, le 2.00 in Italia)

Croazia-Francia (Irapuato, ore 19.30)

Spagna-Messico (Leon, ore 20.00)

Girone Eliminatorio B

Italia-Nuova Zelanda 71-63, Mali-Italia 51-85, Italia-Messico 70-41

Classifica girone B

Italia 6; Nuova Zelanda 4, Mali 2, Messico 0.

Questi tutti i gironi del Mondiale U17

Girone A: Giappone, Spagna, Argentina, Finlandia

Girone B: Italia, Messico, Mali, Nuova Zelanda

Girone C: Portorico, Australia, Stati Uniti, Croazia

Girone D: Cina Taipei, Egitto, Canada, Francia

Queste le 12 azzurre convocate

FRANCESCA BALDASSARRE 2008 CESTISTICA SPEZZINA

SVEVA BERNASCONI 2007 BASKET COSTA

ILARIA CAVAZZUTI 2007 PARMA BASKET PROJECT

BEATRICE CERÈ 2007 REYER VENEZIA MESTRE

EMMA D'ESTE 2007 REYER VENEZIA MESTRE

EMMA GIACCHETTI 2007 MAGNOLIACAMPOBASSO

GIORGIA GORINI 2007 BASKET COSTA

ISABEL HASSAN 2009 REYER VENEZIA MESTRE

OLIVIA OSTONI 2007 GEAS BASKET

NICOLE TORRESANI 2007 SPARTA BERTRANGE

EMMA VOLPATO 2007 GEAS BASKET

MARIANNA ZANETTI 2008 FAMILA SCHIO