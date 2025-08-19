Taiwo e Ivanov ai Mondiali Under 21

Volley

L'avventura inizierà il 21 agosto

Gioele Taiwo e Nikolay Ivanov, nuovi acquisti della Campi Reali Cantù, parteciperanno ai Mondiali Under 21 in Cina.

La competizione

Inizierà giovedì 21 agosto 2025 l'avventura ai Mondiali Under 21 di Jiangmen, in Cina, per due nuovi acquisti della Campi Reali Cantù. Si tratta dei classe 2006 Gioele Adeola Taiwo e Nikolay Ivanov. L'Italia è inserita nella Pool D insieme a Indonesia, Ucraina, Francia, Tunisia ed Argentina, mentre la Bulgaria giocherà nella Pool C con Cuba, Giappone, Colombia, Repubblica Ceca e Brasile. Le due Nazionali devono difendere, se non migliorare, il risultato dell'ultima edizione, disputata nel 2023 a Manama, in Bahrein, dove hanno conquistato rispettivamente l'argento e il bronzo.

I gironi di Italia e Bulgaria

La prima fase prevede che le 24 squadre partecipanti siano suddivise in 4 gironi da 6 team ciascuno, e ciascuna affronterà le altre in partite di sola andata. L'italia affronterà giovedì alle 20 (ora locale) l'Indonesia, per poi giocare venerdì, sempre alle 20, contro l'Ucraina. Il girone proseguirà con gli scontri Italia-Francia (sabato 23 agosto) e Italia-Tunisia (lunedì 25 agosto). L'utlima squadra del pool D che affronterà la nostra nazionale sarà l'Argentina, martedì 26 agosto. La Bulgaria, nel Pool C, invece affronterà Cuba (giovedì 21), Giappone (venerdì 22), Colombia (sabato 23), Repubblica Ceca (lunedì 25) e Brasile (martedì 26).

Il campionato

Le prime quattro classificate di ogni girone accedono agli Ottavi di Finale. Le otto squadre vincitrici degli Ottavi di Finale accedono ai Quarti di Finale. Le otto squadre perdenti degli Ottavi di Finale parteciperanno ai Play Off i posti dal nono al sedicesimo. Le ultime due squadre di ogni girone parteciperanno ai Play Off per i posti dal diciassettesimo al ventiquattresimo.