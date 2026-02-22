Tanti applausi per l’Acqua San Bernardo U19 ko con Bologna nella semifinale della IBSA NextGen Cup 

L’Acqua San Bernardo Cantù Under19 è uscita tra gli applausi a un passo dalla finale delle Final Eight della IBSA NextGen Cup 2025/26, giocate a Torino nel corso della Frecciarossa Final Eight, battuta in volata dalla Virtus Bologna.

La gara

La squadra brianzola diretta da coach Luca Ansaloni dopo aver regolato nei quarti Udine, si è dovuta arrendere in semifinale alla Virtus, che poi ha vinto il titolo superando in finalissima l’EA7 Olimpia Milano. Canturini comunque grandi protagonisti di questo prestigioso torneo nazionale e lo hann dimostrato anche in semifinale dove hanno iniziato bene scappando via sul + 8 ma poi hanno dovuto subire il rientro dei felsinei che solo nel finale hanno trovato la zampata vincente. Per l’Acqua San Bernardo la soddisfazione di essere tra le prime quattro squadre d’Italia.

Il tabellino di Virtus Bologna- Acqua San Bernardo Cantù 67-64

Parziali: 5-13, 26-27, 47-43

Virtus Bologna: Berlingeri 8, Vandini 2, Venturi, Accorsi 20, Baiocchi 12, Genasi 2, Lenci 10, Magagnoli, Maurizzi 2, Trigari 11, Renzi, Milazzo.