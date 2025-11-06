Pallacanestro giovanile

Tanti cestisti del PGC Cantù convocati per il Progetto “Ogni Regione Conta”

Nutrita rappresentanza biancoblù al raduno 2008/09 che si è svolto il PalaNestore di Martinengo

Cantù · 06/11/2025 alle 14:41



Una nutrita rappresentanza del Progetto Giovani Cantù ha partecipato all’appuntamento congiunto Lombardia-Trentino Alto Adige voluto nell’ambito del Progetto “Ogni Regione Conta” del Settore Squadre Nazionali e riservato ai giocatori delle annate 2008/09 che è andato in scena ieri 5 novembre presso il PalaNestore di Martinengo (BG) sotto la guida di coach Marco Sodini.

I convocati

Il Comitato Regionale Lombardo infatti nella lista dei convocati ha inserito anche i canturini 2008 Thomas Acunzo, Matteo Molteni, Riccardo Pavese, Bogdan Zimonjic così come i 2009 Teodor Casian Alexa, Federico Bagordo, Simone Ventura, Lorenzo Zotti Pavlovic. Riserve a casa invece Andrea Panceri 2008 e Claudio Martinalli 2009. Purtroppo A causa di infortunio Thomas Acunzo e Bogdan Zimonjic non hanno potuto partecipare a questo raduno. Presente in campo invece nello staff tecnico anche il coach della squadra Under19 del PGC Cantù Luca Ansaloni in veste di assistente allenatore di Marco Sodini.

