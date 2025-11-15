Tavernerio schianta Senna e sale al 3° posto, secondo successo per Mariano

Doppia vittoria casalinga nel 7° turno del girone E del campionato di Divisione Regionael3.
Le gare
Ieri sera infatti Tavernerio ha vinto a domicilio lo scontro diretto in chiave zona playoff superando il Senna, Secondo referto rosa stagionale per il Sant’Ambrogio Mariano diretto da coach Francesco Moro che ha sfruttato il fattore campo per regolare il Basket 2000 Turate. Il turno si completerà domenica con il posticipo Guanzate-SB’83 Cermenate.
Il programma del 7° turno d’andata del girone E
Mercoledì 12 ore 21.30 Alebbio Como-Albavilla 77-68, Lomazzo-Villa Guardia 68-67, giovedì 13 Virtus Cermenate-Cucciago Bulls 74-63, CDG Erba-Playground Team 58-75; venerdì 14 Tavernerio-Senna 82-66, Sant’Ambrogio Mariano-Turate 54-46; domenica 16 20.30 OSG Guanzate-SB’83 Cermenate.
La classifica aggiornata del girone E
Alebbio Como, Virtus Cermenate 14; Tavernerio 12; Playground Team 10; ABC Lomazzo, Senna 8; OSG Guanzate, Villa Guardia, CDG Erba, 6; Cucciago Bulls, SB’83 Cermenate, Sant’Ambrogio Mariano 4; Basket 2000 Turate, Albavilla 0.