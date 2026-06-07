Tavernerio vince la bella contro l’Alebbio per 52-56 ed è promosso

Il Tavernerio è promosso in Divisione Regionale2. Questo il verdetto emesso dalla bella della finalissima dei playoff lariani di Dr3 che si è giocata a Fino Mornasco. Davanti a spalti gremiti infatti il Tavernerio è riuscito a ribaltare la serie e dopo aver perso la gara 1 contro l’Alebbio è stato capace prima di impattare tra le mura domestiche e poi conquistare il punro promozione ieri sera al termine di una gara molto combattuta. Per il team diretto da coach Marco Meroni un successo incredibile che corona una grandissima stagione contro un avversario di valore come l’Alebbio primo in regular season.

Finale playoff girone E

Gara 1 Alebbio Como-Tavernerio 63-56, gara 2 mercoledì 3 giugno ore 21.15 Tavernerio-Alebbio 65-56, gara 3 venerdì 5 giugno ore 21.15 Alebbio Como-Tavernerio 52-56.

Semifinali playoff girone E

Prima serie: Gara 1 venerdì 15 maggio Alebbio Como-Playground Team 74-61, gara 2 martedì 19 ore 21.30 Playground Team-Alebbio 69-76, serie chiusa Alebbio-Playground 2-0. Alebbio in finale

Seconda serie: Gara1 Tavernerio-Virtus Cermenate 77-56, gara 2 sabato 16 maggio Virtus Cermenate-Tavernerio 57-52, gara 3 venerdì 22 ore 21.15 Tavernerio-Virtus Cermenate 70-55. Tavernerio in finale

Risultati quarti di finale playoff girone E

Gara 1: giovedì 30 Tavernerio-Villa Guardia 75-50; sabato 2 maggio ore 21.15 Alebbio Como-Erba 75-96; lunedì 4 ore 21.30 Lomazzo-Playground Team 58-56 ; martedì 5 ore 21.15 Virtus Cermenate-Senna 52-42.

Gara 2: martedì 5 ore 21 Villa Guardia-Tavernerio 43-57 (0-2); mercoledì 6 Erba-Alebbio 54-61 (1-1), Playground Team-Lomazzo 55-49; venerdì 8 ore 21.30 Senna-Virtus Cermenate (0-2).

Gara 3: Lomazzo-Playground Team 56-66; (1-2) domenica 10 ore 20-30 Alebbio Como-Erba 72-62 (2-1).