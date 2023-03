Domenica 5 marzo alle 17 tutti a Casnate con Bernate al Palafrancescucci per sostenere le ragazze della Tecnoteam Albese Volley Como.

Tecnoteam Albese, il presidente: "Domani biglietti gratis per sostenere la squadra"

Le albesine domani si giocheranno la possibilità di rimanere nel campionato italiano A2 e per l’occasione l'ingresso sarà gratuito per tutti e senza prenotazione, con lo scopo di avere il maggior numero possibile di appassionati in tribuna. L’obiettivo è di riempirle di tifosi abituali ma anche di amici e simpatizzanti della squadra per quest'ultima gara della stagione regolare.

"L'ingresso sarà gratuito per tutti con lo scopo di dare una mano alla squadra, le ragazze hanno bisogno del vostro aiuto -spiega il presidente Graziano Crimella -le ultime due gare sono state complicate ma arrivano dopo cinque vittorie di fila e domenica affronteremo il Sassuolo terzo in classifica. Affrontare squadre di alta classifica è molto complicato, ma all’andata abbiamo dimostrato che è possibile batterli con la tenacia e la grinta che ci contraddistingue. È importantissimo avere un caldo tifo perché con una vittoria avremmo la certezza di giocare anche il prossimo anno in A2 e di disputare la fase finale della stagione nella poule promozione" spiega il presidente Crimella.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 4 marzo 2023 in edicola

