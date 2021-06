Tecnoteam AlbeseVolley: il sogno è realtà, vola in A2. Grande festa in paese

Volley Albese per la prima volta della sua storia – 47 anni dalla fondazione ad oggi – in serie A2. I festeggiamenti per la grande vittoria e promozione in A2 nella notte.

Tecnoteam AlbeseVolley è in A2

Due set giocati alla perfezione nella gara2 di stasera contro la Picco Lecco, arrivata ad Albese ancora senza Focaccia e Mambelli (oltrechè Facchinetti). Le ragazze di coach Milano non hanno avuto scampo: tanto bella e spietata è stata la Tecnoteam per i primi due set. Ha aggredito le avversarie e non le ha fatte giocare, costringendole spesso all’errore. Parlano i parziali: 25-15 e 25-13.

Albese ha volato sulle ali dell’entusiasmo, spinta finalmente dal suo pubblico in tribuna (in numero limitato, ma presente dopo tanti mesi). Zanotto braccio, Cialfi la mente. Badini e Gallizioli hanno alzato muri a rete. Gioco corale nel quale hanno ben recitato anche Gabbiadini e Facco e il sempre ottimo libero Rolando. In 50 minuti il derby del Lario del volley femminile era in tasca, bello e chiuso. La Tecnoteam ha chiuso la pratica promozione con il perentorio 2-0 che ha annichilito Lecco e la sua voglia di riscatto. Festa in campo e sugli spalti quando c’è stata la certezza matematica della A2, la prima volta della storia di Albese.

Poi coach Mucciolo, per rispetto per quello che hanno fatto durante tutto l’anno, ha messo in campo le ragazze che hanno giocato meno: Mantovani, Bandi, Bocchino, Castelli e Ghezzi. E loro hanno risposto perfettamente. Hanno lottato su ogni pallone nei restanti due set, perdendo il terzo 19-25, ma chiudendo a loro favore (con i punti nel finale di Badini e Zanotto) il quarto sul 25-23. E così altro 3-1 per la Picco, riscatto (con gli interessi) delle due sconfitte della prima parte della stagione: una amara in rimonta a Lecco, la seconda abbastanza netta ad Albese un mese dopo.

Alla fine la festa sul terreno di gioco al fischio finale: Albese assapora la gioia, inebriante, della serie A dopo 47 anni di storia. Segnamico bene il giorno, da segnare il rosso sul calendario: 26 giugno 2021, si è tutto vero anche stavolta. La Tecnoteam approda nel volley di alto livello con 12 meravigliose guerriere.

I festeggiamenti nella notte

E’ stata una serata magica per Albese e la sua squadra di volley femminile. Tifosi incollati al maxi-schermo per vivere – visto che all’interno non era possibile accedere se non in numero limitato – tutti assieme questa sfida con Lecco. Alla fine del secondo set la festa più bella, intensa, spontanea. Abbracci sul campo e negli spalti per la certezza matematica della serie A2.

Solo a fine match (3-1 per la giocatrici di Mucciolo) ecco che la festa – programmata in silenzio per scaramanzia dall’amministrazione comunale con il supporto della Protezione civile per la parte logistica – si è spostata all’esterno del palazzetto di Albese, nell’area del campo da basket. E lì. davanti allo schermo, le parole del sindaco e del presidente Crimella e la festa: palloncini colorati e coriandoli, ma anche un suggestivo spettacolo pirotecnico nel cielo di Albese. La serie A vale bene questo show fuori programma: squadra e staff hanno apprezzato molto.

TECNOTEAM ALBESEVOLLEY – ACCIAITUBI PICCO LECCO 3-1

(PARZIALI SET 25-15; 25-13; 19-25; 25-23)

TECNOTEAM ALBESEVOLLEY: Cialfi 6, Facco 2, Gabbiadini 2, Zanotto 13, Badini 13, Gallizioli 8, Rolando Libero, Ghezzi 2, Mantovani 2, Bocchino 5, Baldi 5, Castelli 8. Coach Mucciolo, vice Biffi

ACCIAITUBI PICCO LECCO: Dall’Igna, Lancini 12, Martinelli 7, Ratti 11, Valli 3, Grazia 9, Manzano 4, Lussana Libero, Mandaglio 2, Mainetti, Esposito 8, Biava 2. Coach Milano, vice Ficarra.