Tecnoteam, coach Chiappafreddo: “Brave, ordinate e attente"

La prima amichevole stagionale ha lanciato buoni segnali in casa dell'Albese Volley non solo per il successo contro la Futura Busto, ma per il gioco espresso da tutte le giocatrici. Soddisfatto il coach.

Coach Chiappafreddo, ecco le parole

Il primo a essere soddisfatto è proprio il coach della Tecnoteam Mauro Chiappafreddo: "Si sono contento. E' stata un partita intensa soprattutto nei primi due set. Abbiamo avuto ottime indicazioni per il futuro, per continuare a lavorare e migliorare ulteriormente. Sono contento, buon risultato. Tutte brave, ordinate ed attente: sono soddisfatto di loro. Anche le nostre giovani sono state molto presenti ordinate e con tanta voglia di fare bene. Per alcune era l'esordio assoluto anche se era un allenamento congiunto sono state brave".

Grigolo in campo per la prima volta

Prima volta in maglia Tecnoteam per Laura Grigolo: "Sono contenta per questa prima uscita stagionale, ci voleva per testare il lavoro che stiamo svolgendo in palestra. Era la prima amichevole e c'è ancora tanto da fare ma possiamo essere soddisfatte del risultato e di quanto fatto in campo. Ci stiamo allenando molto con ritmi alti e siamo sulla strada giusta. Brave anche le nostre giovani che ci permettono di svolgere sempre allenamenti di livello altissimo in attacco e in difesa". Portavoce proprio delle giovani albesine è Giorgia Bernasconi protagonista nel terzo e quarto set: "Abbiamo iniziato con il freno a mano tirato per l'emozione nel terzo set poi nel però quarto ci siamo sciolte e abbiamo fatto bene dimostrando che stiamo bene in campo. Del resto ci stiamo allenando bene in grande serenità e stiamo spingendo forte con molta competitività e questo fa bene sia alle titolari che a noi giovani".

Il calendario del Precampionato della Tecnoteam

Sabato 7 settembre Tecnoteam-Futura Giovani Busto Arsizio 3-1

Giovedì 12 settembre Tecnoteam-Uyba o Postdam

Venerdì 13 settembre Tecnoteam -Picco Lecco

Sabato 21 e domenica 22 settembre Torneo Bellomo a Castellanza

Mercoledì 25 settembre Tecnoteam Costa Volpino (a Inverigo)

Sabato 28 settembre Costa Volpino-Tecnoteam (a Costa Volpino)