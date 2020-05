Tennis Cantù attività sospesa sui campi di via Europa fino al 18 maggio

Tennis Cantù comunicazione del circolo brianzolo

Tennis Cantù i due cugini Andrea e Federico Arnaboldi in un’intervista virtuale

Il Tennis Cantù ha prorogato la sospensione della sua attività e l’apertura del circolo fino al 18 maggio. Intanto però hanno ripreso da allenarsi i due cugini brianzoli di caratura nazionale inseriti nelle classifiche ATP Andrea e Federico Arnaboldi, Entrambi saranno protagonisti con il Tennis Cantù di un’intervista doppia lunedì 11 maggio alle ore 18 proprio sulla piattaforma zoom aperta a tutti gli appassionati e tifosi.

Il comunicato del Circolo Tennis di Cantù

Il consiglio direttivo del circolo Tennis Cantù ha deliberato in ottemperanza alle disposizioni ministeriali, regionali e comunali di prorogare la chiusura del centro sportivo e di tutte le attività di allenamenti e amatoriali fino al 18 maggio 2020. Restiamo in attesa di ulteriori comunicazioni da parte del Governo italiano e delle autorità competenti circa una possibile riapertura del centro sportivo e delle attività di allenamento. Il Tennis Cantù si sta organizzando nel migliore dei modi per poter riaccogliere soci, allievi della scuola tennis e giocatori agonisti quanto prima nel rispetto delle norme e direttive che verranno inviate dagli organi di competenza.

