Tennis Cantù cancellato il 3° Itf interazionale di Wheelchair “Città di Cantù”

Tennis Cantù brutte notizie dal circolo brianzolo di Corso Europa.

Tennis Cantù viste la situazione attuale troppo complicato organizzare l’evento anche a fine agosto

Gli effetti dell’emergenza Covid 19 hanno colpito ancora e duramente il tennis nostrano e nello specifico il Tennis Cantù. Infatti dopo la cancellazione dell’Itf Senior a Villa Olmo e del Challenger Atp “Città di Como” purtroppo è arrivata un’altra brutta notizia per tutti gli appassionati della racchetta: l’edizione 2020 dell’Itf di Wheelchair “Città di Cantù” non si svolgerà. Una decisione sofferta per gli organizzatori del Circolo Tennis Cantù che pur di presentare ai nastri di partenza la terza edizione dell’attesa manifestazione internazionale di tennis in carrozzina avevano già provato a rinviare l’evento da maggio a fine agosto (dal 27 al 30/8). Purtroppo però la situazione di grande incertezza a livello mondiale ha portato a questa estrema decisione di annullare la kermesse. Gli organizzatori del club canturino hanno già comunicato la loro decisone all’ITF inoltrando la richiesta della data per lo svolgimento dell’edizione 2021: due le proposte sul tavolo la prima dal 29 aprile al 2 maggio e in alternativa dal 22 al 25 aprile. Un altro brutto colpo per il tennis nostrano.