Tennis Cantù continuano le lezioni virtuali di Quarantennis Cantù

In questo momento di emergenza covid 19 e aspettando le nuove indicazioni federali e governative per la ripresa dell’attività, il circolo del Tennis Cantù non è rimasto con le mani in mano ma ha voluto stare vicino ai suoi atleti seppur da casa. Ecco perché i maestri del circolo brianzolo hanno aderito ad una serie di iniziative come la campagna social #distantimauniti per affrontare insieme l’emergenza Coronavirus e alla campagna social #andràtuttobene che ha visto tanti giovani atleti inviare simpatici disegni per portare positività e speranza. Inoltre i maestri hanno voluto ideare e programmare “Quarantennis Cantù” una serie di lezioni teorico pratiche online per i loro allievi come strumenti didattici per migliorare con semplici esercizi le proprie capacita tecniche ma anche quelle tattiche con tutorial teorici virtuali. Ma non sono stati dimenticati i baby allievi e infatti il maestro Massimo Guazzo e tutti i suoi colleghi istruttori hanno ideato anche “Miniquarantennis Cantù” arricchito da brevi tutorial di giochi ed esercizi dedicati proprio ai piccoli campioncini del minitennis. Tante iniziative per trascorrere questa quarantena forzata a casa continuando però ad allenarsi e a giocare a tennis, aspettando di tornare sui campi quanto prima.

