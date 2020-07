Tennis Cantù il baby Niccolò Alfonso Mondini qualificato per i nazionali Under11

Tennis Cantù bel risultato per uno dei giovani atleti del circolo brianzolo.

Fa festa il Tennis Cantù per merito di un suo giovanissimo atleta. Si tratta del talentuoso Niccolò Alfonso Mondini che in questi giorni si qualificato per i Nazionali della categoria Under11. Un risultato prestigioso arrivato nel corso del campionato regionale Under11 che si sono svolte in questa settimana sulla terra rossa del Tennis Como. Sul campo di Villa Olmo il giovane tennista brianzolo è arrivato a un passo dalla finalissima e si è dovuto arrendere ieri in semifinale contro Pietro Sala (Golarsa Academy) che si è imposto al termine di un soffertissimo ed emozionante tie break. Mondini dopo aver vinto il primo set per 6-3 si è arreso nel secondo per 2-6 per poi chiudere sconfitto il tie break con il punteggio di 11-13. Così sarò Sala a giocare la finale per il titolo lombardo oggi alle 17 contro Leonardo Fiocchi ma la giovane promessa del TC Cantù può consolarsi con la bella qualificazione per i campionati nazionali di categoria U11.